Sete partidas para assistir na segunda semana do Mundial

INGLATERRA X CROÁCIA

Assim como o Brasil, os ingleses carregam um trauma contra os croatas. Foram os rivais de camisa quadriculada que eliminaram o English Team na semifinal de 2018. O inglês Kane e o croata Modric (foto) lembram o jogo.

Na TV: CazéTV, Globo, SBT, Nsports, SporTV, getv e Globoplay. Qua. (17), às 17h.

FRANÇA X SENEGAL

Vice-campeã de 2022, a seleção francesa é apontada como favorita ao título mundial por dez a cada dez especialistas. Mas a estreia válida pelo Grupo I será contra

uma das principais equipes do continente africano, comandada pelo atacante Sadio Mané.

Na TV: CazéTV, Globo, SBT, Nsports, SporTV, getv e Globoplay. Ter. (16), às 16h

IRAQUE X NORUEGA

Um dos atacantes mais perigosos do futebol atual, Erling Haaland (do Manchester City) faz sua estreia nas Copas. Ele terá ajuda do companheiro Martin Ødegaard, do Arsenal. Boa sorte para o goleiro iraquiano. A seleção árabe confia em Aymen Hussein, que garantiu a participação do país no Mundial.

Na TV: CazéTV. Ter. (16), às 19h

ARGENTINA X ARGÉLIA

Todos se lembram da estreia da campeã Argentina, em 2022, quando perderam por 1 a 0 para a Arábia Saudita. Agora eles encaram outra seleção com A, que joga de branco e verde. Os africanos têm como capitão Riyad Mahrez, que atua no Al-Ahli. Ele deve se despedir da seleção após a Copa.

Na TV: CazéTV. Ter. (16), às 22h

BRASIL X HAITI

Após o empate na estreia diante da seleção marroquina, o segundo duelo pode ser o jogo com Neymar ou sem Neymar. E pode também ser a chance para alguns reservas saírem do banco para brigar pela artilharia, como Endrick ou Rayan (com todo respeito aos rivais).

Na TV: CazéTV, Globo, SBT, Nsports, SporTV, getv e Globoplay. Sex. (19), às 21h30

HOLANDA X SUÉCIA

Segundo jogo para as duas seleções do Grupo F pode começar a mostrar o caminho de um possível rival do Brasil na segunda fase. Melhor ficar de olho. Os dois têm ataques estrelados. Do lado nórdico, Alexander Isak e Viktor Gyökeres, que marcaram contra a Tunísia. Pelos laranjas, Cody Gakpo e Memphis Depay.

Na TV: CazéTV. Sáb. (20), às 14h

ALEMANHA X COSTA DO MARFIM

Depois de mais um 7 a 1 na conta, com 2 gols de Kai Havertz, os alemães enfrentam a Costa do Marfim, que também estreou com vitória 1 a 0 sobre o Equador após ótima partida. A seleção que sair vencedora deste confronto já pode estender a sua reserva do hotel.

Na TV: CazéTV, Globo, SBT, Nsports, SporTV, getv e Globoplay. Sáb. (20), às 17h