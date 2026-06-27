'Será um sonho jogar contra Messi', afirma Vozinha, herói de Cabo Verde na Copa

HOUSON, EUA (FOLHAPRESS) - Um dos principais nomes da histórica classificação de Cabo Verde aos mata-matas da Copa do Mundo, o experiente goleiro Vozinha, 40, afirmou depois do empate sem gols com a Arábia Saudita, em Houston, que sonhava com um encontro contra a Argentina e o atacante Lionel Messi, artilheiro da competição com cinco gols.

O duelo diante dos atuais campeões do torneio, pela fase de 32 seleções, ocorrerá na sexta-feira, dia 3 de julho, em Miami.

Acho que nenhum de nós sonhava com a classificação, mas sabemos que temos muita qualidade. Quando chegamos ao Mundial, talvez muitos tenham pensado que não pontuaríamos em nenhum jogo. Hoje, classificar para as próximas fases é algo muito gratificante para nós", afirmou Vozinha.

"E acho que jogar contra a Argentina vai ser muito bom, pois é um sonho para qualquer jogador enfrentar a seleção de Lionel Messi", disse o jogador.

Vozinha era quase um ilustre desconhecido fora do arquipélago africano até a atuação decisiva na estreia na competição, quando quebrou as expectativas da Espanha, líder do Grupo H, com sete defesas consideradas difíceis.

O apelido curioso e o nome de batismo, Josimar Dias uma homenagem de seu pai ao ex-lateral-direito do Botafogo e da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986, fizeram com que o jogador se tornasse, imediatamente, alvo de memes virais e liderasse um crescimento acelerado em suas redes sociais.

Mesmo assim, ele diz que ainda não tem o futuro definido após a competição na América do Norte.

"Sobre [a procura] de clubes, não sei de nada. Sou um jogador livre [no mercado], espero que em breve apareça alguma coisa", explicou Vozinha, que voltou a falar sobre a relação com o Brasil.

"Agradeço novamente a todos os brasileiros que têm nos apoiado muito. Temos sentido uma paixão e uma energia muito grande vinda do Brasil. Vamos fazer tudo para honrar o nosso nome e o nosso país. Os brasileiros, mais uma vez, têm sido fantásticos. Não só comigo, mas com toda a seleção. Esperamos dentro do campo mostrar algo", afirmou o camisa 1.

Estreante no torneio, Cabo Verde protagoniza a mais bela história do Mundial até aqui.

Com o empate por 0 a 0 diante da Arábia Saudita, o país se tornou a sétima seleção a avançar de fase mesmo sem nenhuma vitória no torneio também empatou sem gols com a Espanha e por 2 a 2 diante do Uruguai.

Antes do feito, apenas Itália (em 1982), Bulgária e Uruguai (em 1986), Irlanda e Holanda (em 1990) e Chile (em 1998) haviam obtido o feito de se classificar sem vitórias.

"Não viemos aqui segurar nenhum empate. Mesmo no segundo tempo, procuramos sempre ganhar o jogo. A Arábia é uma equipe de muita qualidade, que já tem uma caminhada no futebol. Nós tentamos tudo, mas não conseguimos, mas foi gratificante sair com a classificação. Todo mundo viu que tivemos mais o domínio do jogo, mais oportunidades", concluiu Vozinha.

A Argentina, por sua vez, faz uma das melhores campanhas do torneio.

Liderada por Messi, autor de todos os gols da seleção alviceleste até aqui, venceu a Argélia por 3 a 0 na estreia e a Áustria por 2 a 0 na segunda rodada. A participação na fase de grupos será encerrada neste sábado (27), contra a Jordânia, às 23h (de Brasília), em Dallas.

Antes de deixar o NRG Stadium, em Houston, a delegação cabo-verdiana passou pela zona mista, espaço dedicado para as entrevistas com os jornalistas, ao som de "Ninguem, Ninguem, Ninguem", música do grupo La MC Malcriado, lançada em 2006 e cantada predominantemente em crioulo cabo-verdiano (ou kriolu), língua materna e pilar de identidade cultural de todos os nascidos no arquipélago.