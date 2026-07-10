'Sensação de frustração é absurda', diz Vinicius Jr. sobre eliminação na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Vinicius Jr. falou sobre a eliminação da seleção brasileira na Copa em texto publicado nas redes sociais nesta sexta (10). O Brasil perdeu para a Noruega, por 2 a 1, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, do último domingo (5).

"Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir", escreveu o jogador.

Segundo o camisa 7, vestir a camisa verde-amarela representa o maior orgulho de sua vida, e a eliminação nas oitavas de final do Mundial é um sentimento difícil de explicar.

"Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família", disse.

Vini Jr. também pediu desculpas aos torcedores pelo resultado e afirmou que continuará lutando para que o Brasil volte ao "topo do mundo".

"A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos".

Aos 25 anos, o jogador disputou sua segunda Copa do Mundo em 2026 e foi o coração do ataque brasileiro, marcando quatro gols. Na edição de 2022, no Catar, participou de quatro jogos pela seleção, marcou uma vez contra a Coreia do Sul e deu uma assistência para Lucas Paquetá nas oitavas de final. O Brasil caiu para a Croácia nas quartas, nos pênaltis.