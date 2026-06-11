Senesi supera Giay e é convocado para a zaga da Argentina na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Marcos Senesi, do Bournemouth, foi convocado nesta quinta-feira (11) para o lugar de Balerdi, cortado por lesão no início da semana por lesão muscular. Giay, do Palmeiras, estava na lista de possíveis substitutos.

Senesi venceu disputa com outros três defensores. O jogador era uma das quatro opções de zagueiro presentes na pré-lista junto de Martínez Quarta, Germán Pezzella e Luciano Di Lollo. Giay participou dos amistosos contra Honduras e Islândia, sendo titular no primeiro jogo, porém, não era apontado como cotado pela imprensa argentina e acabou de fora.

Zagueiro tem apenas dois jogos pela seleção. Senesi foi convocado em junho de 2022, outubro e novembro de 2025, além de março deste ano. Ao todo, ele fez apenas dois jogos, contra a Venezuela em outubro e a Mauritânia, em março, quando jogou os 90 minutos.

Argentina tem sofrido com lesões. A delegação da atual campeã do mundo chegou nos EUA com 10 lesões e jogadores de destaque como Messi, Dibu Martínez e Nico Paz estavam entre os nomes. Messi jogou contra a Islândia, mas o alto número de dúvidas é uma preocupação da comissão técnica de Lionel Scaloni.

Argentina estreia no dia 16. A aubiceleste está no grupo J e estreia na próxima terça, às 22h. O time ainda enfrenta Áustria e Jordânia.