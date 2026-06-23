'Sempre na praia', técnico debocha de críticas à seleção portuguesa na Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico de Portugal, Roberto Martinez, deu uma resposta irônica à imprensa portuguesa, nesta segunda (22), ao ser perguntado se está assistindo aos jogos das outras seleções na Copa.

"Estamos sempre na praia". Na última pergunta da coletiva pré-jogo entre Portugal x Uzbequistão, o treinador debochou na resposta após as críticas da imprensa portuguesa sobre os treinos na praia em Palm Beach Gardens, na Flórida.

"Não temos tempo. É por isso que temos uma equipe de analistas, temos uma equipe de pessoas que estão preparando cada passo. E, se você ler a imprensa portuguesa, você verá que estamos sempre na praia, então não conseguimos assistir a nada", disse.

As críticas aumentaram após o primeiro jogo. A repercussão dos treinos na praia foi negativa e os jogadores passaram a ser questionados em todas as entrevistas em relação a isso. A situação piorou após o empate contra a RD Congo na estreia.

Jogadores defenderam treinos na praia. Um dos atletas questionados, Matheus Nunes, defendeu a ideia e ajuda na preparação para encarar o clima durante os jogos. "As idas à praia já faziam parte do plano de trabalho para nos adaptarmos ao clima. Por exemplo, eu passo o ano a jogar em Manchester e lá não faz tanto calor; é uma diferença brutal. Por isso, já estava nos planos ir à praia de manhã para nos adaptarmos ao calor, ao sol e à umidade. Não estamos a passar mais tempo na praia do que no treino".

Portugal busca sua primeira vitória na Copa. A seleção de Roberto Martinez joga a sua segunda partida nesta terça às 14h. Uma vitória deixaria o time muito perto da classificação para a segunda fase.