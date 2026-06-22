'Sempre falei que Messi não é ruim', brinca Klose sobre maior artilheiro das Copas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Sempre falei que Messi não é ruim", afirmou Miroslav Klose, ex-maior artilheiro da história das Copas do Mundo, superado pelo argentino nesta segunda-feira (22).

Depois da piada, feita durante uma breve entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, o alemão falou sério: "Para mim, Lionel Messi é o melhor jogador de futebol de todos os tempos! Parabéns, campeão!"

Em declaração anterior ao mesmo veículo, Klose havia dito que esperava que seu recorde de 16 gols fosse quebrado na Copa do Mundo de 2026.

"Não tem problema nenhum, o recorde vai ser quebrado eventualmente de qualquer jeito, e aí o Messi que se vire. Sou muito fã do Messi, sempre fui", disse o ex-atacante no início do torneio deste ano.

O craque argentino chegou a 18 gols em Copas ao marcar duas vezes na vitória de 2 a 0 de sua seleção sobre a Áustria.

A marca histórica já estava próxima desde a primeira rodada. Contra a Argélia, Messi marcou os três gols da vitória argentina e igualou os 16 gols de Klose, recorde que o alemão mantinha desde o 7 a 1 contra o Brasil na Copa de 2014.