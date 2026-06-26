Sem conhecer os destaques do Japão, Rayan mira primeiro gol na Copa

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - "Rapaz! Rapaz... Vou dizer que não sei quem é o jogador mais perigoso dos caras, não", reconheceu Rayan, em seu momento mais descontraído ao conceder entrevista nesta sexta-feira (26) e ser questionado sobre os pontos fortes do Japão, próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo, na segunda-feira (29), pela fase de 32 avos.

Depois de arrancar risadas na sala de imprensa, acrescentou que a principal força da seleção asiática é o "coletivo, com uma equipe muito qualificada".

Clique aqui e entre no grupo Folhastats O garoto de 19 anos terá dois dias para estudar o adversário, contra o qual terá a chance de buscar seu primeiro gol no Mundial. Titular contra a Escócia, deverá ser mantido na equipe, já que Carlo Ancelotti terá a rara oportunidade de repetir, pela primeira vez, uma escalação desde que assumiu a seleção brasileira.

Rayan está confiante de que seguirá no time, principalmente porque avalia que seu desempenho cresceu após as orientações do treinador italiano, sobretudo no apoio defensivo à equipe.

"Ele pede para a gente marcar primeiro para depois jogar. Essa parte é muito importante para quem está mais perto do gol. Assim como saiu no gol do Vini, em que eu consegui dar o bote no zagueiro da Escócia. Contra o Japão acho que vai dar certo", projetou.

Ainda em busca de seu primeiro gol no torneio, o garoto reconhece que ainda lhe falta certa frieza na hora de finalizar as oportunidades.

"O gol vai sair com naturalidade. Trabalho em prol do grupo, ajudando defensivamente e ofensivamente. Trabalho isso [frieza], sim, trabalho muito as finalizações perto e longe do gol. Quando sair, vai ser um gol especial", afirmou.

Quando atingir sua meta, certamente vai esperar por uma ligação de Fernando Diniz. O jogador mantém contato quase diário com o treinador com quem trabalhou nos tempos de Vasco, antes de se transferir para o Bournemouth, da Inglaterra.

Na época, Diniz chegou a fazer uma promessa ao jogador: "Vou te colocar na seleção brasileira". Coube a Carlo Ancelotti cumprir a promessa ao levar o atleta para a Copa do Mundo como o mais jovem do elenco brasileiro, 13 dias mais novo do que Endrick.

"Diniz sempre vai ser um pai, um cara que me ajudou bastante. Sobre a minha parte defensiva, foi um cara que me ajudou bastante também nessa parte. Se deixar, me liga quase todo dia. Vou levar sempre no coração, é um cara que sempre me ajudou", afirmou Rayan.