Sem badalação, Kane supera média de gols de Messi, Klose e Ronaldo em Copas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Harry Kane pode não ter o mesmo apelo midiático de astros como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas seu faro de gol merece ser reverenciado. Ao balançar as redes duas vezes na vitória desta quinta-feira (18) da Inglaterra contra a Croácia, o centroavante consolidou uma média superior à de grandes lendas do futebol em Copas do Mundo.

Com 10 gols em 12 partidas disputadas no torneio, o inglês ostenta uma média de 0,83 gol por jogo. O desempenho supera o dos dois maiores artilheiros da história do torneio: o argentino Lionel Messi (0,59) e o alemão Miroslav Klose (0,66) - ambos têm 16 tentos, mas com um número muito maior de jogos.

O aproveitamento do camisa 9 inglês também desbanca um dos maiores ídolos do futebol brasileiro: Ronaldo Fenômeno, que fechou sua trajetória em Copas com 15 gols em 19 jogos (média de 0,79).

Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Harry Kane. #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/wCnj5u8gbM

NOMES PARA ALCANÇAR

Maior goleador da edição de 2018, Kane ainda persegue os números de outros grandes artilheiros da história das Copas, como Kylian Mbappé (média de 0,93), o alemão Gerd Muller (0,92) e o Rei Pelé (0,85). No topo dessa lista de eficiência está o francês Just Fontaine, dono de um feito histórico nos Mundiais: anotou 13 gols em apenas seis jogos em 1958, cravando uma média de 2,16 gols por partida.

Aos 32 anos, Kane vive o ápice da carreira. Somando suas atuações pela seleção inglesa e pelo Bayern de Munique, o atacante acumula impressionantes 69 gols em 59 jogos na temporada 2025/26 - uma média avassaladora de 1,16.