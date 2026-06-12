Sem Arrascaeta, Bielsa esboça titulares do Uruguai para a estreia na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Bielsa esboçou o time titular do Uruguai para a estreia contra a Arábia Saudita, sem Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, em treino no México.

Bielsa separou o elenco em dois grupos e deixou os titulares para a segunda parte do treino. Primeiro trabalharam os reservas e, depois, os 11 que o técnico planeja usar na partida de segunda-feira. As informações são do El País, jornal do Uruguai.

Lista do time-base teve Fernando Muslera e Darwin Núñez, além de Valverde e Bentancur no meio-campo. O grupo contou com Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Darwin Núñez.

Os nomes permitem mais de um desenho tático para a estreia. Bielsa pode manter o 4-3-3, mas também tem a opção de 4-4-2 ou 4-1-4-1, com Ugarte como volante mais preso e Darwin como centroavante.

Possibilidade de começar com dois atacantes chama atenção no trabalho do treinador. O El País Uruguay aponta que Bielsa raramente usa dois jogadores como "camisas 9" e lembra que isso já apareceu na altitude contra a Bolívia e na semifinal da Copa América contra a Colômbia, perdida pelo Uruguai por 1 a 0.

Titulares fizeram um treino tático com foco em defesa e ataque pensando no rival. O grupo treinou situações que podem aparecer no primeiro jogo da competição.

O Uruguai estreia na Copa na segunda-feira (15). A equipe comandada por Bielsa enfrenta os sauditas em Miami, às 19h (de Brasília), pelo Grupo H.

ARRASCAETA FORA

Ronald Araujo, José María Giménez e Arrascaeta não foram a campo. A ausência dos três se repetiu durante a atividade no Hotel Fairmont Mayakoba, em Playa del Carmen, onde a delegação está hospedada.

O meia do Flamengo ainda se recupera de uma lesão grau dois na panturrilha. Arrascaeta apareceu mancando ao desembarcar com a seleção do Uruguai nesta quarta-feira (10) e não foi a campo nos primeiros treinos da equipe antes da estreia na Copa do Mundo.