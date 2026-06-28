Seleções eliminadas na fase de grupos da Copa levam US$ 10 milhões para casa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As 16 seleções eliminadas na fase de grupos da Copa do Mundo estão retornando a seus países com US$ 10 milhões (cerca de R$ 51,7 milhões) pela participação no torneio.

Elas também já tinham recebido US$ 2,5 milhões (quase R$ 13 milhões) referentes a o que a Fifa (Federação Internacional de Futebol) chama de valor de preparação.

Estão nessa lista estreantes no Mundial, como Curaçao, Jordânia e Uzbequistão; zebras, como o Uruguai; e o Irã, cuja participação foi marcada pela crise diplomática em meio à guerra com os Estados Unidos.

Completam a relação de eliminados República Tcheca, Coreia do Sul, Qatar, Haiti, Escócia, Turquia, Tunísia, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Iraque e Panamá.

A Copa do Mundo é compartilhada entre três países, com sedes nos Estados Unidos, no México e no Canadá. É a primeira em versão estendida, com um total de 48 seleções e uma nova fase eliminatória, a de 32, que começa neste domingo (28).

As seleções que avançam agora para a primeira rodada do mata-mata miram, além da taça de campeão, um prêmio de US$ 50 milhões (R$ 258,4 milhões). O vice-campeão voltará para casa com US$ 34 milhões (R$ 175,7 milhões).

Os valores foram definidos pelo conselho da federação em abril deste ano, quando também foram anunciados US$ 16 milhões para subsidiar custos das delegações e aumentar as cotas de ingressos das equipes. Os prêmios foram reajustados em 15% em relação ao que havia sido pago na edição de 2022, no Qatar.

"A Fifa tem orgulho de estar em sua posição financeira mais sólida de todos os tempos, permitindo-nos ajudar todas as nossas federações de uma forma sem precedentes", disse, à época, o presidente da entidade, Gianni Infantino.

"Este é mais um exemplo de como os recursos da FIFA são reinvestidos no futebol."

A Copa do Mundo na América do Norte já é considerada a mais cara da história. Na primeira fase, os preços dos ingressos partiram de R$ 2.970, mas custavam muito mais de segunda mão. Na Copa do Mundo de 2022, o ingresso mais caro para jogos da fase de grupos era US$ 220 (R$ 1.174 na época).

Com isso, a imprensa internacional tem apontado uma remodelação no perfil dos torcedores da Copa do Mundo neste ano, com os mais ricos ocupando boa parte dos espaços e sendo atendidos por serviços ultraexclusivos a cifras astronômicas.

Segundo a Reuters, um pacote de hospitalidade de US$ 4 milhões (R$ 20,7 milhões) incluindo seis assentos na primeira fila na linha do meio-campo na final da Copa do Mundo e acesso ao campo durante a cerimônia de entrega do troféu foi vendido em menos de 24 horas pela empresa Knightsbridge Circle.