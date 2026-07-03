Seleções de Colômbia e Gana se enfrentam em busca de reviver campanhas históricas na Copa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Na fase de 32, Colômbia e Gana jogam nesta sexta-feira (3), em Kansas City (EUA), para recuperar um protagonismo que viveram em momentos diferentes da história da Copa.

Colombianos não disputam as oitavas de final desde 2018. Em 2014, no entanto, fizeram campanha histórica, atingindo as quartas de final, mas foram eliminados pelo Brasil.

Ganeses querem reviver a campanha de 2010, encerrada nas quartas de final diante do Uruguai.

Os sul-americanos chegam com a confiança de quem terminou a primeira fase na liderança do grupo que tinha Portugal, com quem empatou. O desempenho não agradou ao técnico Néstor Lorenzo. "Se desperdiçarmos tantas chances no mata-mata, vamos pagar por isso", afirmou.

Gana construiu a classificação de outra forma. Empatou com a Inglaterra, venceu o Panamá e perdeu para a Croácia, campanha suficiente para avançar entre as melhores terceiras colocadas.

A organização defensiva voltou a ser a principal característica da equipe, marca dos times comandados por Carlos Queiroz.

"O melhor desse jogo foi o que aprendemos. Agora temos uma imagem clara do que podemos fazer diferente", analisou o treinador após a derrota para os croatas por 2 a 1.

Colômbia x Gana

Fase de 32 | 3 de julho, às 22h30. No Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA). Na TV: CazéTV