Seleção treina com 25 jogadores na véspera do confronto com a Escócia

MIAMI, EUA (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti comanda neste momento, no CT de Columbia Park, em Morristown, o último treino da seleção brasileira na preparação para a partida contra a Escócia. O treinador conta na atividade com 25 dos jogadores do grupo a exceção é o atacante Raphinha, que sofreu lesão muscular na coxa direita na vitória sobre o Haiti.

Alisson, que ficou fora da movimentação no gramado na segunda (22), por um controle de carga, trabalha sem limitações. O mesmo vale para os sete titulares que tiveram o mesmo tratamento no domingo (23): Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha.

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Apenas os 15 minutos iniciais do treinamento puderam ser acompanhados pela imprensa. Nesse período, como já havia ocorrido na véspera, Neymar estava integrado ao grupo, sem restrições. A expectativa é que esteja à disposição para o jogo de quarta (24), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

O atacante de 34 anos se apresentou a Ancelotti, ainda no mês passado, em Teresópolis, com uma lesão muscular na panturrilha direita bem mais grave do que o edema que dizia ter. Foi desfalque nos dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, contra Panamá e Egito, e nos dois primeiros embates da seleção no Grupo C, contra Marrocos e Haiti.

Embora recuperado, ele ainda não tem condições de atuar 90 minutos e não é considerado um candidato para o lugar de Raphinha. Brigam pela vaga Luiz Henrique, Rayan, Martinelli, Endrick e Igor Thiago, com algum favoritismo para o primeiro, por sua capacidade de drible diante de um adversário que deve jogar fechado.

Líder de sua chave, o Brasil tenta proteger essa posição na rodada derradeira. A equipe verde-amarela tem quatro pontos, assim como Marrocos, e leva vantagem de dois gols no saldo. A formação marroquina fechará sua participação na primeira fase também na quarta, contra o eliminado Haiti.