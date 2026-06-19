Seleção projeta que o gramado será um problema a menos para o segundo jogo na Copa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da reclamação dos jogadores na estreia, a seleção brasileira vai chegar um pouco mais tranquila em relação ao gramado para o segundo jogo na Copa do Mundo.

Nomes como Vini Jr. e Bruno Guimarães apontaram um campo muito seco em Nova Jersey diante de Marrocos.

Mas a delegação brasileira trabalha com a perspectiva de um cenário mais úmido na Filadélfia, onde enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília).

Até por isso, a comissão técnica entendeu que não seria necessária qualquer adaptação no campo de treino durante a semana para tentar se acostumar mais a um terreno seco.

O horário é um fator inicial de mudança de contexto. O primeiro jogo foi às 18h (no horário local), com sol ainda no alto. Os próprios jogadores apontaram que o calor influenciou.

França e Senegal jogaram até mais cedo (15h) no mesmo estádio, em Nova Jersey, e também houve críticas ao campo. A Fifa tentou aumentar a intensidade na irrigação nesse jogo, inclusive durante as pausas para hidratação dos jogadores.

O QUE A FIFA DIZ

A entidade explicou em nota que o processo de irrigação dos gramados da Copa "é cuidadosamente monitorado pelos especialistas em gramados da FIFA e pelas equipes locais de manutenção, levando em consideração as condições climáticas, a saúde da grama, o bem-estar dos jogadores e as necessidades de cada partida".

Segundo a Fifa, há um cronograma para molhar o campo, "com aplicações de água seis, três e uma hora antes do pontapé inicial, além de uma irrigação pouco antes do início da partida e no intervalo".

A entidade reforçou que há irrigações adicionais durante as pausas para hidratação, quando necessário, especialmente em situações de altas temperaturas, que fazem com que o gramado seque mais rapidamente durante o jogo.

Em cada estádio, a Fifa escala um especialista em gramados para monitorar e ajustar os níveis de umidade do gramado.