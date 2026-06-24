Seleção pode ter trio de clube brasileiro em campo na Copa após 40 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante da Escócia, a seleção brasileira pode voltar a ter três jogadores de um mesmo clube do país como titulares em uma partida de Copa do Mundo. A última vez em que isso aconteceu foi na edição de 1986, quando um trio do Corinthians entrou em campo pela amarelinha.

Flamengo pode quebrar uma sequência que já dura 40 anos na seleção. O técnico Carlo Ancelotti levou quatro atletas do clube carioca para o Mundial -Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá- e tem chances de escalar três deles na partida desta quarta-feira (24), contra a Escócia, pela última rodada do Grupo C.

Paquetá foi titular nos dois primeiros jogos da Copa. O meia foi o único flamenguista a jogar na estreia, no empate por 1 a 1 com Marrocos. Já na vitória contra o Haiti, por 3 a 0, Ancelotti também escalou Danilo na lateral direita.

Alex Sandro aparece como opção para a lateral esquerda contra a Escócia. Douglas Santos está pendurado com cartão amarelo e pode ser trocado pelo atleta rubro-negro. Se isso acontecer, a seleção terá três atletas do Flamengo no gramado ao mesmo tempo.

O último trio de um clube brasileiro em campo pela seleção em Copas foi em 1986. Naquela edição, três jogadores do Corinthians foram titulares nos dois primeiros jogos do Brasil, contra Espanha e Argélia: o goleiro Carlos, o lateral-direito Edson Boaro e o atacante Casagrande.

CONVOCAÇÃO MAIS 'CASEIRA'

Primeiro técnico europeu a comandar o Brasil em uma Copa, Ancelotti levou sete jogadores que atuam no país. Além do quarteto do Flamengo, ele convocou Neymar, do Santos; o volante Danilo, do Botafogo; e o goleiro Weverton, do Grêmio.

A presença de três atletas de um clube brasileiro em um jogo de Copa contraria a tendência de convocações cada vez mais "europeias". Em 2006, apenas dois jogadores que atuavam no Brasileirão foram convocados. Em 2010, foram três; em 2014, quatro; em 2018, quatro; e em 2022, três.

Seleção pentacampeã de 2002 foi a última com maioria de atletas "caseiros" -12 entre os 23 convocados. O técnico Felipão levou um quinteto do Corinthians (Dida, Vampeta, Ricardinho, Edílson e Luizão) e um trio do São Paulo (Rogério Ceni, Belletti e Kaká), mas nenhuma das equipes teve três escalados ao mesmo tempo.