Seleção nas oitavas garante pelo menos R$ 75 milhões da Fifa à CBF

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo significa também maior retorno financeiro para a CBF na competição.

O valor pago pela Fifa para quem atinge, no mínimo, as oitavas é de US$ 15 milhões (cerca de R$ 75 milhões).

Se a seleção for eliminada diante da Noruega, no domingo, é esse o valor que a CBF vai embolsar. E um percentual desse dinheiro vai diretamente para a delegação.

Mas obviamente, ninguém na CBF e na seleção acha que cair nas oitavas é suficiente.

A meta é o hexa em nome do sucesso esportivo, o que consequentemente permitiria abocanhar a maior premiação possível na Copa.

A Fifa pagará ao campeão mundial a bolada de US$ 50 milhões (cerca de R$ 251 milhões).

Se o Brasil passar pela Noruega domingo, vai subir de prateleira na premiação, passando a assegurar US$ 19 milhões (cerca de R$ 95 milhões).