Seleção francesa volta aos treinos com Mbappé em campo; beques descansam

WALTHAM, EUA (FOLHAPRESS) - Classificada às semifinais da Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 0 sobre Marrocos na última quinta-feira (9), a seleção da França voltou aos treinos na tarde de sábado (11). Participou da atividade no centro esportivo da Bentley University, em Waltham, nas cercanias de Boston, o atacante Kylian Mbappé.

O craque foi substituído no triunfo das quartas de final, com o placar definido, reclamando de uma pancada no tornozelo direito. Ele já havia procurado tranquilizar a torcida no próprio Gillette Stadium, em Foxborough, dizendo que se tratava de algo corriqueiro, e mostrou mesmo estar em boas condições.

Mbappé esteve no gramado ao lado de outros sete titulares, com um leve trabalho físico. Maignan realizou sua programação com os demais goleiros. Os únicos dois titulares que não estiveram no campo foram os zagueiros Upamecano e Saliba, que tiveram lesões recentes e ganham cuidado extra. De qualquer maneira, não havendo imprevistos, eles não serão problema para o próximo jogo.

Quem está liberado, sem restrições, é o volante Tchouaméni. Uma lesão na coxa esquerda o tirou das duas últimas partidas da França, contra Suécia e Marrocos. Ele foi muito bem substituído por Koné, e esta deverá ser a única dúvida do técnico Didier Deschamps: manter o bom reserva ou promover o retorno do titular.

A movimentação deste sábado só pôde ser acompanhada pelos jornalistas nos 15 minutos iniciais. A França ainda treinará no domingo (12), em Waltham, antes do embarque ao Texas. Em busca de sua terceira decisão consecutiva na Copa do Mundo, o time enfrentará a França na terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas.