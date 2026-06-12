Seleção encerra preparação para estreia com último treino em Nova Jersey

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira encerrou nesta sexta-feira (12) a preparação para sua estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos, no sábado (13), em East Rutherford, Nova Jersey. Como tem sido a praxe nas atividades no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, apenas os 15 primeiros minutos da movimentação puderam ser acompanhados pela imprensa.

Nesse período, também como ocorreu ao longo de toda a semana, não foi possível ver Neymar no gramado. Em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, o atacante de 34 anos trabalha na tentativa de ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti a partir da segunda rodada do torneio, no duelo com o Haiti, na próxima sexta (19), na Filadélfia.

Diante de Marrocos, a expectativa é que o italiano adote uma escalação inédita. Terminados os testes, o time que se apresenta como provável para a primeira rodada do Mundial é este: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Matheus Cunha; Raphinha e Vinicius Junior.

Há ainda quem aposte que Ibañez desbanque Danilo na lateral direita. No treino de sexta, ou na porção do treino de sexta à vista das câmeras, não houve nenhuma indicação sobre a formação. Enquanto a atividade pôde ser observada, os jogadores realizaram um trabalho de aquecimento e em seguida se divertiram em uma roda de bobinho no círculo central.

À tarde, já no palco da partida, MetLife Stadium, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista e procurou não dar informações mais precisas a respeito do Brasil que mandará a campo. "Otimista por natureza", como se descreveu, ele apontou que o Brasil "está preparado para fazer um grande jogo e uma grande Copa do Mundo".