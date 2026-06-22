Seleção do Irã deixa recado em vestiário na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A delegação iraniana deixou uma mensagem de agradecimento no vestiário do estádio em Los Angeles após a partida contra a Bélgica neste domingo (21). O jogo terminou 0 a 0 após milagres, gol anulado e expulsão.

O texto exalta o espírito do país e a postura da equipe durante a passagem pela cidade norte-americana. "Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade", diz o texto. A imagem com a mensagem foi compartilhada no Telegram pela Federação Iraniana de Futebol.

Texto também agradece à torcida que compareceu ao estádio: "E obrigado a cada iraniano que dedicou seu coração, sua voz e sua alma ao Irã ao longo destes 180 minutos", escreveram.

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Em meio a tensões com os EUA e Israel, e dificuldades para acesso ao país-sede durante a Copa, equipe pediu paz e respeito: "Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações", finaliza o texto.

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Mensagem completa:

Da antiga Pérsia de milhares de anos atrás ao Irã civilizado desta segunda-feira (22), o espírito do Irã permanece vivo e firme. #168 #Minab

Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade.

Obrigado, Los Angeles, pela sua hospitalidade.

E obrigado a cada iraniano que deu seu coração, sua voz e sua alma pelo Irã durante estes 180 minutos.

Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações

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Texto inclui ainda as hashtags #168 e #Minab, que lembram as vítimas de um bombardeio a uma escola do país em fevereiro. Na ocasião, o governo iraniano culpou EUA e Israel pelo ataque, que deixou 168 mortos, entre alunas e professores na cidade de Minab, no sul do país.

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A partida, apesar da falta de gols, teve milagres dos goleiros Courtois e Beiranvand. Além disso, o Irã teve um gol anulado por impedimento milimétrico, e o zagueiro belga Ngoy ainda foi expulso na segunda etapa.

CHANCE DE CLASSIFICAÇÃO

O Irã continua invicto na Copa do Mundo e com chances de classificação inédita para a fase mata-mata. Os iranianos acumulam dois empates, diante de Bélgica e Nova Zelândia.

A Bélgica empatou por 1 a 1 com o Egito na primeira rodada. O Irã também estreou com empate e ficou no 2 a 2 com a Nova Zelândia.

O líedr do grupo G é o Egito, que virou sobre a Nova Zelândia e venceu por 3 a 1. O triunfo foi histórico para o Egito, que venceu sua primeira partida na história das Copas do Mundo.

Na rodada final, os belgas vão a campo contra a Nova Zelândia. A partida acontecerá à meia-noite, na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27). A seleção iraniana enfrentará o Egito, no mesmo dia e horário.

GRUPO G

Egito: 4 pontos (saldo 4)

Irã: 2 pontos (saldo 0)

Bélgica: 2 pontos (saldo 0)

Nova Zelândia: 1 ponto (saldo -2)