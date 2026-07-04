Seleção da Inglaterra é recebida sob vaias mexicanas antes de partida decisiva

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os jogadores da seleção da Inglaterra chegaram ao hotel em que ficarão hospedados na Cidade do México sob vaias e gritos de "México, México". Um forte esquema de segurança foi montado no entorno para conter os torcedores.

A imprensa britânica registrou que o esquema incluiu bloqueios em ruas vizinhas ao hotel e a criação de um perímetro com grades para evitar a aproximação de torcedores.

Essas medidas parecem buscar evitar a desordem generalizada nas imediações do hotel em que estava hospedada a seleção do Equador, que enfrentou o México na fase de 32, e acabou eliminada.

Mexicanos levaram baterias, cornetas, buzinas e fogos de artifício para o entorno da hospedagem equatoriana, no que foi interpretado como uma tentativa de impedir o descanso da equipe rival.

O México é um dos três anfitriões da Copa do Mundo na América do Norte, com Estados Unidos e Canadá.

Na última semana, o governo inglês emitiu uma recomendação desaconselhando cidadãos a viajarem a 11 dos 31 estados mexicanos.

O estádio Azteca, local da partida do próximo domingo (5), fica na Cidade do México. Para a capital do país, o órgão que equivale ao Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido emitiu alertas sobre roubo de celulares, venda de bebidas adulteradas e a morte de três torcedores que comemoravam a classificação do México sobre o Equador, na fase de 32.

A prefeitura da Cidade do México anunciou que manterá a exibição dos jogos no entorno do monumento Anjo da Independência e disse que vai reforçar o esquema de segurança, ampliar o número de telões e criar uma superlei seca para a partida entre México e Inglaterra. O Azteca, que fica a 17 quilômetros dali.

As medidas foram anunciadas após quatro pessoas morrerem por asfixia durante as comemorações da classificação da seleção mexicana às oitavas de final, na terça-feira (30).