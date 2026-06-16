Seleção da Espanha vale 22 vezes a de Cabo Verde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O valor de mercado da seleção de Cabo Verde é 22 vezes menor que o da seleção da Espanha. A discrepância entre as duas equipes ajuda a explicar a repercussão após a partida, nesta segunda-feira (15).

Os dois países se enfrentaram pelo primeiro jogo do grupo H, da Copa do Mundo 2026, e ficaram no 0 a 0. O resultado foi classificado pela imprensa internacional como desastroso para os europeus e histórico para os africanos.

A seleção de Cabo Verde é avaliada em 54,5 milhões de euros (R$ 320 milhões), considerando a soma de todos os jogadores convocados para o mundial da FIFA, segundo o site Transfermarkt.

Pelo mesmo critério, a Espanha vale 1,22 bilhão de euros (R$ 7 bilhões) e é a terceira equipe mais cara desta Copa, atrás de Inglaterra e França.

Lamine Yamal, 18, é o jogador mais caro da Fúria Roja avaliado em 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) e também um dos mais jovens do torneio.

O astro do Barcelona entrou na metade do segundo tempo e não conseguiu vazar a defesa cabo-verdiana, encabeçada pelo goleiro Vozinha, 40, um dos mais velhos deste mundial.

O valor de mercado do ídolo africano é 50 mil euros (R$ 294 mil).

O jogador mais caro da seleção de Cabo Verde é o zagueiro Logan Costa, titular do Villarreal, avaliado em 15 milhões de euros (R$ 88 milhões). O valor de mercado de Costa é um décimo do valor estimado para contratar o meio-campista espanhol Pedri 150 milhões de euros (R$ 882 milhões) e o segundo mais caro da Roja.

Outros três jogadores da Espanha Pau Cubarsí, Martín Zubimendi e Dani Olmo têm valores individuais superiores aos 54,5 milhões (R$ 320 milhões) do elenco de Cabo Verde.

No ranking de seleções da Fifa, os espanhóis ocupam a terceira posição, atrás de França e Argentina. Já os cabo-verdianos estão 61 posições abaixo da Espanha, em 64º.