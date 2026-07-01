Seleção da Argentina celebra vitórias na Copa com churrascos

TEXAS, EUA (FOLHAPRESS) - Concentrada durante a Copa do Mundo em Kansas City, no Missouri, considerada uma das capitais do "barbecue" [churrasco] nos Estados Unidos, a seleção da Argentina tem aproveitado os seus dias de folga na pacata cidade do Meio-Oeste americano para promover confraternizações entre jogadores, dirigentes e comissão técnica com as tradicionais "parrilladas" argentinas.

Desde que aterrissaram para a disputa do torneio de seleções da Fifa na América do Norte, três grandes churrascos já foram promovidos pela AFA (Associação do Futebol Argentino), o último deles às vésperas do confronto da noite de sábado (27) contra a Jordânia, quando Lionel Messi chegou ao seu sexto gol na competição.

Em meio a uma disputa política nos bastidores com o presidente da Argentina, Javier Milei, o chefe da AFA, Claudio Chiqui Tapia, chegou a publicar em sua conta no Instagram um vídeo -que já tem mais de 1 milhão de "likes"- em que compartilha um desses momentos.

Goleiro Emiliano Dibu Martínez durante churrasco na concentração da Argentina em Kansas City, no Missouri Claudio Chiqui Tapia no Instagram Homem com camiseta regata branca da seleção argentina inclina-se para cheirar pedaço de carne sobre tábua de madeira. Ao fundo, outra pessoa veste camiseta similar e está de costas. Ambiente interno com paredes decoradas em azul e branco. Imagem pequena **** O goleiro Emiliano "Dibu" Martínez e os atacantes Lautaro Martínez e Flaco López são alguns dos atletas que aparecem na peça aproveitando a fartura e inclusive se arriscando na churrasqueira.

"Tudo sem gordura, tudo leve, né?", brinca o carismático goleiro do Aston Villa durante as gravações, acompanhadas pela música "Para la Gilada", da banda argentina de cumbia Meta Guacha.

Segundo relatos da mídia argentina, cerca de 500 quilos de carne bovina foram despachados pela federação argentina para abastecer a delegação em Kansas City.

As churrascadas são comandadas pelo chef Diego Iacovone, cozinheiro oficial da seleção desde 1999 e considerado uma espécie de amuleto da alviceleste em grandes competições.

Entre os cortes preferidos dos jogadores, destacam-se o bife de chorizo, a costela e o vacío (conhecido no Brasil como fraldinha).

Os churrascos em meio ao Mundial já tornaram-se uma tradição da Argentina. No Qatar, em 2022, durante a campanha rumo ao tricampeonato, cerca de 2.600 quilos de carne foram assados pelos campeões.

Principal nome do elenco, o craque Lionel Messi já reconheceu que, embora seja um grande apreciador do "asado" argentino, não é tão chegado assim em preparar o churrasco.

"Não sou muito de fazer churrasco. Sou mais de acompanhar. Não faço tanto, mas obviamente sei acender o fogo", declarou o camisa 10 em entrevista em meados de 2019.

Depois de emendar três vitórias nas três partidas da fase de grupos e alcançar a segunda melhor campanha da primeira fase da Copa do Mundo, atrás apenas da França, a bem abastecida Argentina volta a campo no dia 3 (sexta-feira), às 19h, contra Cabo Verde, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela primeira rodada eliminatória do torneio.