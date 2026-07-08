Seleção chega ao RJ com avaliação positiva sobre Ancelotti e jovens na mira

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira desembarcou no Rio na madrugada desta quarta-feira (8), após a campanha que terminou em eliminação nas oitavas de final na Copa do Mundo.

Entre os jogadores convocados por Carlo Ancelotti, só o lateral-direito Danilo veio no voo, que trouxe parte da comissão técnica, alguns dirigentes e outros membros do estafe da seleção. O outro jogador que veio foi o goleiro Léo Nanetti, que participou dos treinos da seleção, mas não estava inscrito no Mundial.

O coordenador da seleção, Rodrigo Caetano, conversou com os jornalistas, já projetou o início do novo ciclo com Ancelotti e disse que a avaliação sobre o trabalho do treinador segue positiva, apesar do desfecho da Copa.

"Todos nós esperávamos chegar muito mais longe na Copa. Por mais que tenha se mostrado uma competição muito equilibrada, infelizmente nós paramos nas oitavas. Eu creio que até a nossa seleção estava num crescente, mas a avaliação é positiva, senão ele não teria ficado. Ele mesmo não teria tomado a decisão de permanecer. Agora, o que a gente espera é que possamos ter o tempo necessário para reavaliar, para fazer os ajustes que sempre são necessários, principalmente agora numa mudança de ciclo", disse Caetano.

Parte do trabalho, além de fazer o Brasil jogar melhor, envolve a renovação de uma geração que viveu mais uma frustração em Copas e já chegará com idade avançada em 2030. O próprio Danilo é um desses nomes que provavelmente se despediram da seleção diante da Noruega.

"Muitos jogadores experientes que infelizmente não vão poder estar conosco na próxima Copa e automaticamente abre-se uma um espaço muito maior para os jovens. Eu tenho certeza absoluta que a comissão técnica vai o mais rapidamente possível colocar todos esses jovens, oportunizá-los, e colocar a seleção no rumo", disse Caetano.

O coordenador da seleção reforçou que a comissão técnica e o grupo de trabalho de Ancelotti seguirão praticamente intactos. A baixa confirmada já estava prevista antes da Copa, que é a ida de Davide Ancelotti, auxiliar e filho do técnico, para ser o técnico do Lille, da França.

"A sinalização da própria CBF de continuidade já é um ponto de partida. Para que não tenhamos aí um ciclo como foi o passado, essa estabilidade que já é dada a Comissão Técnica, todos nós, eu acho que é o lado positivo de tudo isso", analisou Rodrigo Caetano.

BRASIL FARÁ AMISTOSOS EM SETEMBRO

Em setembro, a seleção será convocada novamente para a primeira data Fifa depois da Copa. Já estão confirmados dois amistosos contra a Austrália, em solo australiano, e a CBF pretende fechar mais um jogo para o período.

"Já fizemos todas as reuniões prévias em relação ao planejamento para a data Fifa de setembro e assim que tivermos o corpo técnico reunido a gente já vai trabalhar em cima da lista larga, consequentemente com oportunidade para alguns que não tiveram condição de estar na Copa do Mundo", apontou o coordenador.

Para Rodrigo Caetano, o problema da seleção não é falta de jovens com potencial.

"Temos jogadores que há dois anos estavam disputando Sul-Americano Sub-20, caso do Rayan e Endrick, sem contar Estêvão, que não pôde participar. Eu poderia te falar inúmeros, como o Andrey Santos. Vejo o Brasil sempre contando com um número bastante grande de jogadores qualificados com talento. Eu acho que a discussão que vale é realmente o porquê que nas últimas competições a seleção ficou no meio do caminho, enfrentando seleções que obviamente cresceram também", disse o coordenador, finalizando:

"O futebol está globalizado, qualquer seleção hoje impõe uma dificuldade. O futebol está muito físico, mas o Brasil sempre teve talento e cabe a nós colocar esses talentos, reuni-los, organizar as seleções não só de base como a principal em prol do nosso talento", disse o coordenador da seleção.