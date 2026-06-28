Seleção brasileira treina sob calor intenso na véspera do duelo com o Japão

HOUSON, TEXAS (FOLHAPRESS) - Às 9h30, os termômetros na região do Shell Energy Stadium, em Houston, já marcavam 31°C. Estava abafado dentro do estádio, escolhido para receber na manhã deste domingo (28) o penúltimo treino da seleção brasileira antes de encarar o Japão, nesta segunda-feira (29), na abertura do mata-mata da Copa do Mundo.

Com capacidade para cerca de 22 mil pessoas, o local é pequeno em comparação às grandes arenas dos Estados Unidos. Três equipes mandam seus jogos no estádio: Houston Dynamo FC (MLS), Houston Dash (NWSL) e Texas Southern Tigers, do futebol americano universitário. O cenário é bem diferente do palco da partida em que brasileiros e japoneses vão disputar uma vaga nas oitavas de final do Mundial.

O confronto será disputado no moderno estádio NRG, localizado na região metropolitana de Houston. Com teto retrátil e um avançado sistema de ar-condicionado, a arena deve oferecer um clima mais agradável aos jogadores durante a partida. O estádio pertence ao Houston Texans, da NFL.

A bola vai rolar às 14h de Brasília (às 12h no horário local), com previsão de temperatura na casa dos 33º.

Para o duelo, o técnico Carlo Ancelotti terá 25 jogadores à disposição. A única ausência segue sendo o atacante Raphinha, que se recupera de uma lesão na coxa direita. Como ele também ficou fora da última partida, contra a Escócia, no fechamento da primeira fase, o treinador italiano deve repetir diante do Japão a mesma formação que venceu os escoceses por 3 a 0.

Caso mantenha a equipe, será a primeira vez que Ancelotti repetirá uma escalação em 16 jogos à frente da seleção brasileira. A provável formação tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha; Vinicius Júnior e Rayan.