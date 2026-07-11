Seleção brasileira teria confundido pé forte de Haaland em anotações para disputa de pênaltis
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal alemão Bild publicou na segunda-feira (6), um dia após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, imagens do vestiário da seleção duas horas depois da partida. Entre elas, estavam anotações sobre o estilo de batida de pênalti dos jogadores noruegueses feitas, ao que tudo indica, pela comissão técnica brasileira para auxiliar Alisson numa eventual disputa de pênaltis.
Dois dos papéis encontrados descrevem o algoz do Brasil na partida, Erling Haaland, como destro, apesar de o jogador ser canhoto. As anotações indicam corretamente o pé forte de todos os jogadores listados, exceto o do camisa 9 da Noruega.
Outro documento indica o estilo de defesa de pênalti do goleiro Nyland: "Boa envergadura, se mexe bastante, no geral, vai sempre no chão, meia-altura não chega". O goleiro defendeu a cobrança de Bruno Guimarães, à meia-altura, durante a partida.
Uma das imagens foi publicada pelo Athletic, seção esportiva do New York Times, no X.
Procurada, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não respondeu até a publicação deste texto.
VEJA A DESCRIÇÃO DE CADA BATEDOR NORUEGUÊS
3. Ajer - Direito (Porrada no meio / Ou cruzado não angulado)
5. Wolfe - Canhoto (Cruzado meia-altura)
6. Berg - Direito (Cruzado, forte e alto, erra muito)
7. Sorloth - Canhoto (Cruzado mais, mas chapa é sempre no chão; no meio, porrada)
8. Berge - Direito (Cruzado alto)
9. Haaland - Direito (Quando parte direto, se atrasar a batida, é no cruzado. Dando freada, vai de chapa. Sempre rasteiro e forte)
10. Odeegard - Canhoto (Gosta de chapa. Quando chega em cima da bola, é na chapa. Quando fica mais distante, é no cruzado)
11. Larsen - Direito (mais chapa. Segurança dele)
14. Aursnes - Direito (Cruzado meia-altura, chute forte)
18. Thorstvedt - Canhoto (Paradinha e chapa, rasteira bola)
19. Aasgard - Direito (Perto da bola, cruzado alto. Faz paradinha, às vezes meio)
21. Schjelderup - Direito (Cruzado forte no chão ou meia-altura para baixo)
22. Bobb - Canhoto (Chapa no chão)
23. Hauge - Direito (Meio ou chapa)