Seleção brasileira teria confundido pé forte de Haaland em anotações para disputa de pênaltis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal alemão Bild publicou na segunda-feira (6), um dia após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, imagens do vestiário da seleção duas horas depois da partida. Entre elas, estavam anotações sobre o estilo de batida de pênalti dos jogadores noruegueses feitas, ao que tudo indica, pela comissão técnica brasileira para auxiliar Alisson numa eventual disputa de pênaltis.

Dois dos papéis encontrados descrevem o algoz do Brasil na partida, Erling Haaland, como destro, apesar de o jogador ser canhoto. As anotações indicam corretamente o pé forte de todos os jogadores listados, exceto o do camisa 9 da Noruega.

Outro documento indica o estilo de defesa de pênalti do goleiro Nyland: "Boa envergadura, se mexe bastante, no geral, vai sempre no chão, meia-altura não chega". O goleiro defendeu a cobrança de Bruno Guimarães, à meia-altura, durante a partida.

Uma das imagens foi publicada pelo Athletic, seção esportiva do New York Times, no X.

Procurada, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não respondeu até a publicação deste texto.

VEJA A DESCRIÇÃO DE CADA BATEDOR NORUEGUÊS

3. Ajer - Direito (Porrada no meio / Ou cruzado não angulado)

5. Wolfe - Canhoto (Cruzado meia-altura)

6. Berg - Direito (Cruzado, forte e alto, erra muito)

7. Sorloth - Canhoto (Cruzado mais, mas chapa é sempre no chão; no meio, porrada)

8. Berge - Direito (Cruzado alto)

9. Haaland - Direito (Quando parte direto, se atrasar a batida, é no cruzado. Dando freada, vai de chapa. Sempre rasteiro e forte)

10. Odeegard - Canhoto (Gosta de chapa. Quando chega em cima da bola, é na chapa. Quando fica mais distante, é no cruzado)

11. Larsen - Direito (mais chapa. Segurança dele)

14. Aursnes - Direito (Cruzado meia-altura, chute forte)

18. Thorstvedt - Canhoto (Paradinha e chapa, rasteira bola)

19. Aasgard - Direito (Perto da bola, cruzado alto. Faz paradinha, às vezes meio)

21. Schjelderup - Direito (Cruzado forte no chão ou meia-altura para baixo)

22. Bobb - Canhoto (Chapa no chão)

23. Hauge - Direito (Meio ou chapa)