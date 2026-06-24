Seleção brasileira tem três pendurados para jogo contra a Escócia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira encara a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com três jogadores pendurados.

Ibañez, Casemiro e Douglas Santos correm o risco de suspensão. Os três já acumulam um cartão amarelo e podem virar desfalque no mata-mata caso sejam advertidos novamente.

Os cartões são zerados em dois momentos: no início da segunda fase e nas quartas de final.

Se um atleta for amarelado pela segunda vez no terceiro jogo da fase de grupos, estará fora do primeiro confronto eliminatório. Este é o risco do trio brasileiro.

Apesar do risco, Carlos Ancelotti não deve preservar os pendurados. A expectativa é que Casemiro e Douglas Santos sejam titulares.

A seleção entra em campo com a classificação encaminhada para o mata-mata do Mundial. O Brasil pode se classificar até com uma derrota por um gol de diferença.