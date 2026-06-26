Seleção brasileira se reapresenta após folga com só três titulares em campo
NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Após folga nesta quinta-feira (25), a seleção brasileira retomou as atividades, mas apenas três titulares da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia foram a campo: Vinícius Júnior, Rayan e Douglas Santos, o restante ficou no controle de carga na academia.
Antes do treino começar, o técnico Carlo Ancelotti reuniu o elenco no centro do gramado e conversou por cerca de cinco minutos. O bate-papo do italiano tem se tornado algo habitual.
Em seguida, os jogadores fizeram o tradicional "corredor polonês" para celebrar o aniversário do atacante Igor Thiago, que completou 25 anos nesta sexta-feira (26).
Na parte da tarde, o atacante Rayan concederá entrevista coletiva. O bate-papo com a imprensa acontecerá às 16h30 (horário de Brasília).
O Brasil conheceu seu adversário da segunda fase nesta quinta. A seleção irá enfrentar o Japão, na próxima segunda-feira, às 14h (horário de Brasília).