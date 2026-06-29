Seleção brasileira pegará Noruega ou Costa do Marfim no domingo (5), às 17h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira passou pelo primeiro teste no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 ao superar o Japão nesta segunda-feira (29), no estádio NRG, em Houston, mas já precisa se preparar para o próximo duelo, válido pelas oitavas de final.

No próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), a equipe do técnico Carlo Ancelotti terá pela frente a seleção que sairá do confronto entre a Noruega, segunda colocada do Grupo I, e a Costa do Marfim, segunda do E, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas.

Qualquer uma que passar será por méritos demonstrados durante o Mundial. A Noruega possui uma seleção bem equilibrada e conta com um ataque potente, principalmente por causa do seu artilheiro, Erling Haaland, 25, autor de quatro gols em dois jogos na fase de grupos.

Para não correr riscos, o técnico Ståle Solbakken resolveu poupar seus titulares no último jogo da primeira fase, contra a França, e acabou perdendo feio, por 4 a 1.

A seleção norueguesa já estava classificada após as vitórias por 4 a 1 sobre o Iraque e 3 a 2 sobre o Senegal. Nesta terça, será verificado se a tática de Solbakken valeu a pena.

A Costa do Marfim também se classificou como segunda colocada no grupo, com a mesma campanha da Noruega. Foram duas vitórias: 1 a 0 sobre o Equador e 2 a 0 contra Curaçao, além da derrota por 2 a 1 para a Alemanha.

A seleção africana tem um elenco forte, com jogadores que atuam em grandes clubes europeus, mas não o mesmo poderio ofensivo dos rivais. Sua maior qualidade é o sistema defensivo, que pode fazer a diferença para segurar Haaland e companhia.

Para enfrentar qualquer um desses rivais, o Brasil precisará continuar sua evolução enquanto time.

Após um início de Copa do Mundo no qual provocou mais dúvidas do que expectativas em relação ao futuro na competição, a seleção brasileira melhorou a cada jogo, ficou em primeiro lugar no Grupo C na fase de grupos e passou pelo Japão na etapa com 32 seleções.

Metade da Copa já passou, e agora faltam quatro jogos para a conquista do hexacampeonato.