Seleção brasileira passa por teste antidoping surpresa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira foi submetida nesta quarta-feira (17) a teste antidoping feito pela Fifa.

A coleta das amostras foi feita de surpresa, no hotel em que a seleção está hospedada, mas é praxe no protocolo da Copa do Mundo.

A situação mexeu com a programação da seleção, impactando em pouco mais de 10 minutos no início da entrevista coletiva com o lateral-direito Danilo.

A Fifa escalou oficiais de controle de dopagem designados para cada uma das cidades-sede.