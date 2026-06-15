Seleção brasileira inicia preparação para duelo com Haiti ainda sem Neymar

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Após o empate com Marrocos no sábado (13), em sua estreia na Copa do Mundo, e um trabalho regenerativo no domingo (14), a seleção brasileira voltou aos treinamentos na tarde de segunda-feira (15), em Morristown. A equipe iniciou a preparação para o jogo contra o Haiti, na próxima sexta (19), na Filadélfia.

Como tem sido praxe nas atividades realizadas no Red Bulls Performance Center, só os primeiros 15 minutos foram observados pela imprensa. Também como tem sido praxe, a movimentação foi realizada sem a presença de Neymar, em recuperação de uma lesão na panturrilha direita.

Existia a expectativa de que o atleta de 34 anos pudesse juntar-se aos companheiros. O técnico Carlo Ancelotti afirmou depois da partida da primeira rodada, realizada nos arredores de Nova York, que o atacante seria definitivamente integrado nesta semana, porém esse momento ainda não chegou.

Mesmo que reúna condições de entrar em campo até sexta, Neymar dificilmente será liberado para atuar 90 minutos. Ancelotti terá de buscar outras opções para resolver os problemas apresentados pelo time nacional diante de Marrocos, especialmente no primeiro tempo do duelo no MetLife Stadium.

A decisão do italiano de escalar o centroavante Igor Thiago não deu resultado, e a expectativa é que ele seja sacado. Apresentam-se como candidatos à vaga Luiz Henrique, Matheus Cunha e Endrick, mas essa não deve ser a única mudança. Uma quase certa é a entrada de Danilo no lugar de Ibañez na lateral direita.