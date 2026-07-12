Seleção brasileira aposta em promessas ao falar sobre novo ciclo para Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (12) um vídeo sobre o próximo ciclo da seleção nacional rumo à Copa do Mundo de 2030.

CBF produziu uma peça audiovisual com o mote "Pode acreditar!". Foi a primeira publicação da entidade nas redes sociais desde a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, no dia 5 de julho, diante da Noruega.

Vídeo valoriza jogadores jovens da seleção brasileira e "ignora" medalhões. Vinícius Jr., Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Endrick, Rayan e Danilo Santos são os únicos participantes do Mundial que aparecem no vídeo. Veteranos como Neymar, Casemiro e até o zagueiro e capitão Marquinhos não estamparam a campanha.

Atletas que não foram convocados, mas fizeram parte do ciclo, foram lembrados. As aparições de Rodrygo e Estêvão -que se lesionaram antes da Copa do Mundo-, além de João Pedro e Andrey Santos -excluídos da lista final por opção técnica-, dão indícios de que eles farão parte do novo projeto da seleção.

Carlo Ancelotti também figura a campanha. O treinador italiano tem contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2030 e será o comandante do novo ciclo, apesar do resultado decepcionante nesta edição do torneio.

O Brasil se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final. A seleção brasileira perdeu para a Noruega, por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland -Neymar, de pênalti, descontou para a Amarelinha. Assim, o país amargou sua pior campanha na competição em 92 anos.

Agora, o país viverá um jejum inédito de títulos. É a primeira vez na história que o Brasil passa seis Copas do Mundo sem levantar a taça (2006, 10, 14, 18, 22 e 26).

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