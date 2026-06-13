Seleção adota munhequeira da NFL com instruções de jogadas ensaiadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens divulgadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) dos treinos da seleção brasileira nos Estados Unidos mostram os jogadores usando uma munhequeira, um acessório muito utilizado na NFL (National Football League), a grande liga do futebol americano.

Apesar de parecer um dispositivo eletrônico à primeira vista, a tradicional munhequeira usada por quarterbacks da NFL não possui tela nem qualquer recurso digital. Trata-se de um acessório de tecido preso ao antebraço que abriga pequenos cartões de papel plastificados com listas de jogadas, códigos e orientações táticas previamente definidas pela comissão técnica.

No vídeo da atividade realizada na última quinta-feira (11), no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães aparecem manipulando o acessório.

Foi possível observar a utilização da tecnologia só no vídeo da CBF porque os treinos da seleção vêm sendo realizados em ambiente muito restrito.

A imprensa só tem acesso aos 15 minutos iniciais, geralmente apenas de aquecimento. Momentos como os ensaios de bola parada são trabalhados com portas fechadas.

Segundo emissora esportiva americana ESPN, a munhequeira é usada na NFL pelos quarterbacks e, em alguns casos, por outros jogadores para consultar jogadas é chamada de "wrist coach" ou "playbook wristband". Em português, costuma ser traduzida como "munhequeira de jogadas" ou "munhequeira com o livro de jogadas".

Durante a partida de futebol americano, o treinador envia uma instrução pelo sistema de comunicação por rádio instalado no capacete do quarterback ou transmite apenas um número correspondente a uma jogada específica.

Em vez de memorizar centenas de chamadas complexas, o jogador consulta rapidamente a folha impressa na munhequeira para identificar a formação e a estratégia que devem ser executadas em campo.

O acessório pode ser utilizado livremente durante o jogo de futebol americano e costuma ser consultado entre uma jogada e outra, especialmente em situações de ataque acelerado, quando há pouco tempo para receber instruções.

Em reportagem do The Washington Post sobre o quarterback Aaron Rodgers, o jornal se refere ao acessório como uma "play-calling wristband", explicando que ele serve para acelerar a comunicação das jogadas entre treinador e quarterback.

No futebol convencional, as munhequeiras táticas têm função mais limitada do que na NFL. Em vez de armazenar um repertório completo de jogadas, elas costumam trazer informações específicas em pequenos cartões de papel protegidos por plástico.

O uso mais comum é entre goleiros, que consultam dados sobre cobradores de pênaltis adversários, como tendências de chute e histórico recente.

Modelos semelhantes aos utilizados por jogadores são vendidos em plataformas como Amazon, Mercado Livre, Temu e Decathlon por preços que variam entre R$ 20 e R$ 98, dependendo do tamanho, dos materiais e do número de compartimentos para fichas e anotações.

Em uma das ofertas encontradas pela reportagem, o produto é descrito como uma "pulseira tática de rúgbi e futebol americano" destinada a adolescentes e adultos. Segundo o anunciante, a munhequeira é confeccionada em PVC, couro e algodão resistentes à água e permite "acesso rápido às informações, garantindo que o jogador fique à frente em cada jogada".