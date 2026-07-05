'Se não fosse o pênalti, história seria outra', lamenta goleiro do Paraguai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eleito melhor em campo na eliminação do Paraguai para a França na Copa do Mundo, o goleiro Orlando Gill lamentou a queda de sua equipe e disse que se a França não tivesse um pênalti a seu favor, o resultado da partida teria sido outro. Os franceses vencerem por 1 a 0 -com a penalidade convertida por Mbappé- e avançaram às quartas de final.

"Acho que não temos que nos arrepender de nada, deixamos tudo em campo. Estávamos aguentando bem até o segundo tempo, acredito que se não tivesse o pênalti, teríamos levado à prorrogação. Eles estavam desesperados porque não conseguiam espaço para atacar. Estávamos bem postados, mas eles tiveram eficácia na hora que tiveram o pênalti. [...] Pude fazer algumas defesas. A verdade é que se não tivesse esse pênalti, a história teria sido outra. Mas jogamos contra a melhor seleção e foi mérito deles", disse Orlando Gill, goleiro do Paraguai.

Assim como na partida contra a Alemanha, o Paraguai adotou uma postura defensiva e conseguiu conter a França no primeiro tempo. Mas na etapa final, o técnico Didier Deschamps acionou Doué, que sofreu o pênalti convertido por Mbappé.

O camisa 10 da França, inclusive, foi um personagem do confronto. Mbappé se envolveu em diversas discussões e trocou provocações com os paraguaios durante o jogo. Ao apito final, Gill estava próximo dele e foi cumprimentá-lo, mas o francês ignorou o goleiro do Paraguai, que respondeu jogando a bola e suas costas.

"Isso é futebol. Eu dei a mão a ele [Mbappé], parabenizando. Mas como não me deu bola... Óbvio que ele estava com a cabeça quente, mas foi só isso. Apenas parabenizá-los, estão fazendo uma grande campanha, candidata à campeã do mundo", continuou Orlando Gill sobre Mbappé.

Por fim, o goleiro paraguaio se mostrou orgulhoso com a campanha da equipe. Gill foi um dos destaques do Paraguai, principalmente com as defesas de pênalti contra a Alemanha.

"Deixei tudo neste Mundial. Foi difícil no começo, mas pude ir melhorando dia a dia. Foi um aprendizado para mim estar num Mundial, me deixou orgulhoso. Vamos manter a cabeça erguida sempre e daremos o melhor pelo que vier pela frente"

Que finalizou, "[Uma mensagem] Para a torcida, para minha família, que estão me vendo e estão nas horas boas e ruins. Acredito que fizemos uma boa campanha, pessoalmente também, me sinto feliz. Acho que eles também estão orgulhosos de mim."