'Se não acreditar, melhor voltar', diz goleiro do Equador após revés

(UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota por 1 a 0 diante da Costa do Marfim, o goleiro Hernán Galindez, do Equador, disse que o resultado não pode abalar a equipe.

O arqueiro analisou que, apesar do resultado adverso, o Equador fez uma boa partida. Além disso, ele ressaltou que a seleção ainda tem tempo de se recuperar na Copa.

Durante o jogo, a seleção equatoriana criou boas chances de gol, mas pecou na precisão nas finalizações. Foram dois arremates no travessão e um na trave do goleiro Fofana.

"Concordo que [a derrota] dói, mas também não significa que já ficamos sem possibilidades [de avançar]. Se nós não acreditarmos em nós, hoje, depois de perder, o melhor é ir para o aeroporto e voltar para Quito agora. Isso não vai acontecer. Temos força, sabemos que fizemos um grande jogo contra um grandíssimo rival e restam dois jogos mais que nos podem dar a classificação", disse Galindez.

O Equador está no Grupo E, que, além de Costa do Marfim, é composto por Curaçao e Alemanha. Os alemães lideram a chave com os mesmos três pontos dos marfinenses, mas com vantagem no saldo de gols, já que venceram por 7 a 1 na primeira rodada.

Na próxima rodada, os equatorianos enfrentam Curaçao, encerrando a participação contra a Alemanha. Para aumentar as chances de se classificar ao menos como um dos melhores terceiros colocados, os equatorianos precisam somar quatro pontos nas partidas finais.