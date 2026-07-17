Scaloni se torna apenas o 7º técnico na história com duas finais de Copas

(UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Scaloni entrou para um grupo cada vez mais seleto na história das Copas do Mundo. Com a classificação da Argentina, o treinador disputará sua segunda final e se tornou apenas o sétimo técnico a alcançar esse feito desde a criação do torneio, em 1930.

O QUE ACONTECEU

Lionel Scaloni foi campeão na última edição, em 2022, no Qatar, em título que tirou a Argentina de uma fila que durava 36 anos.

O italiano Vittorio Pozzo foi o primeiro a conseguir esse feito. No comando da própria Itália, ele chegou às decisões de 1934 e 1938 e até nesta sexta-feira (17) é o único bicampeão mundial marca que também pode ser igualada por Scaloni.

Zagallo é o único técnico brasileiro na lista. O Velho Lobo conquistou o título em 1970 no que seria a maior seleção da história, comandada por ninguém menos que Pelé. Ele voltaria a uma final de Copa somente 28 anos depois na derrota do Brasil para a França, em 1998.

A lista também conta com a dobradinha de Beckenbauer e Carlos Bilardo. Os dois técnicos chegaram à final de 1986, quando o argentino levou a melhor, e depois se reencontraram na edição seguinte, em 1990, que terminou com vitória alemã.

Mais recentemente, o francês Didier Deschamps comandou a França campeã em 2018 e acabou com o vice em 2022. O técnico tinha a chance de repetir o feito na atual edição, mas acabou eliminado na semifinal para a Espanha, em derrota por 2 a 0 e atuação apagada do craque Mbappé.

Os técnicos que chegaram em duas finais de Copa do Mundo:

Vittorio Pozzo (1934 e 1938) -- Itália

Helmut Schön (1966 e 1974) -- Alemanha

Zagallo (1970 e 1998) -- Brasil

Franz Beckenbauer (1986 e 1990) -- Alemanha

Carlos Salvador Bilardo (1986 e 1990) -- Argentina

Didier Deschamps (2018 e 2022) -- França

Lionel Scaloni (2022 e 2026) -- Argentina