Scaloni revela preparação de Messi aos 39 anos e diz que ele "é uma máquina"

KANSAS, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi não se cansa de surpreender o mundo do futebol e causa espanto até em seu treinador Lionel Scaloni. Aos 39 anos, o argentino mostra que está em plena forma física. O treinador revelou que Messi fez uma preparação especial para a Copa do Mundo que vem dando muito certo.

"É verdade que ele fez uma preparação com seu preparador físico. E deu resultado. Mas, no nível dos números, não sei se ele mudou tanto. O que é evidente é que ele está dando tudo o que tem. (...) Quando dá tudo o que tem e quando percebe que pode criar perigo, é uma máquina."

Tanto é uma máquina que aos 39 anos é o artilheiro do Mundial com oito gols ao lado de Mbappé e ainda tem uma assistência.

"O Leo corre quase sempre parecido nos jogos. Mais ou menos parecido. Não é que esteja correndo mais ou menos, corre parecido. O que está fazendo é muito mais produtivo. A equipe acho que o ajudou muito, essa é a realidade", disse Scaloni.

O argentino jogou todas as partidas da Copa do Mundo até agora e em apenas duas não esteve em campo o tempo inteiro. Na estreia contra a Argélia em que ele marcou três gols, Messi deixou o campo aos 80 minutos de jogo. Contra a Jordânia foi poupado e entrou aos 15 minutos do segundo tempo. Ainda teve tempo de balançar as redes mais uma vez.

Ainda chama a atenção a partida contra Cabo Verde em que ele esteve em campo por 120 minutos até o fim da prorrogação na vitória suada por 3 a 2.

"Isso não me surpreende, logicamente. Quem não o conhece esperava que não estivesse à altura aos 39 anos. Não sei quantas vezes já disse isso, mas, enquanto ele quiser, vai ser o melhor. Logicamente, vai chegar um momento em que terá 50 anos e já não será (risos). Acho que ele será o melhor até que tenha vontade. Porque chegará um momento em que ele vai terminar", disse ele antes de refletir

"Mas os que o conhecemos, os que o vemos treinar, os que o vemos fazer coisas que... Eu não consigo imaginar o que ele fazia aos 23, 24 anos, no Barcelona de Guardiola. Não quero nem imaginar isso. Já falamos disso muitas vezes com a comissão técnica. Ter visto aquilo foi algo difícil de explicar. Por isso, quando perguntamos a esses jogadores que estavam lá, eles contam o que era jogar naquela época. E isso não me surpreende".

A Argentina vai precisar de toda a energia de Messi e seus companheiros no duelo válido pelas quartas de final da Copa neste sábado contra a Suíça, em Kansas. A Argentina é favorita, mas Scaloni valorizou o rival que chegou à reta final do Mundial e venceu adversários difíceis como a Colômbia.

"Não há rival igual. Não há rival fácil. Isso já sabemos. E para mim é um bom time. É um time que compete com as melhores seleções. Tem tradição nos mundiais, tem experiência, fisicamente são fortes. O respeitamos como a todos. E por isso chegou até aqui e eliminou a Colômbia, que estava fazendo um trabalho enorme e todos pensamos que podia chegar a estar aqui com a gente. E hoje estamos falando de um rival muito difícil e que tem jogadores interessantes, sobretudo no nível físico, que são fortes".