Scaloni revê De la Fuente em 'situação surreal' antes de enfrentar seu velho tutor

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Os técnicos de Argentina e Espanha, Lionel Scaloni e Luis de la Fuente, concederam na noite de sexta-feira (17) as protocolares entrevistas pré-jogo da decisão da Copa do Mundo. O protocolo só foi bem diferente do habitual.

Elas ocorreram com dois dias de antecedência em relação ao jogo, não um, e foram realizadas no meio de uma festa da Fifa (Federação Internacional de Futebol) em Nova York. Velhos conhecidos, os treinadores se reencontraram na Fanatics Fest, em um ambiente um tanto caótico.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa "Não vou te dizer o que conversamos porque estávamos em uma situação surreal, no meio de um... Foi assim que a gente se viu depois de tanto tempo, em um evento um pouco... Mas, enfim, vocês já sabem que gosto dele", afirmou Scaloni.

Houve duas rodadas de entrevistas com a imprensa mundial reunida no Javits Center. Primeiro, falaram De la Fuente e o capitão da Espanha, Rodri. Depois, os entrevistados foram o goleiro argentino Dibu Martínez e Scaloni. Entre essas séries, os quatro, mais o craque argentino Lionel Messi, estiveram na parte aberta ao público.

Os fãs que pagaram US$ 40 (R$ 409) viram os ídolos por cerca de 15 minutos. Chamados ao palco pelo ex-jogador inglês Rio Ferdinand e pelo humorista Kevin Hart, os jogadores e treinadores responderam perguntas verbalizadas pelo tenista Novak Djokovic, pelo ex-jogador de futebol americano Tom Brady e pelo jogador de basquete Kevin Durant.

O público, aos gritos, só queria saber de Messi, que deu duas respostas. Em uma delas, chamou de "loucura" o fato de, há 20 anos, em uma campanha publicitária, ter dado banho no atacante espanhol Lamine Yamal, seu adversário de domingo (19). Em seguida, em meio à histeria, houve tentativas de "selfie".

Foi nesse cenário que Scaloni e De la Fuente trocaram algumas palavras. O argentino teve o espanhol como um de seus mestres em curso de treinadores realizado na Espanha, em 2017, e os dois sempre respondem com carinho quando questionados um sobre o outro.

"Temos um relacionamento muito bom, com uma enorme admiração. Fico feliz que vou enfrentá-lo", disse o espanhol. "Somos similares. O Lionel e eu compartilhamos valores, conceitos. A Argentina tem um grande time, é liderada por um amigo meu. Então, o que tenho é admiração, admiração, admiração."

Scaloni concordou que há semelhanças.

"Não temos falado sobre padrões de jogo e coisas do time, mas são evidentes os padrões de cada equipe. Cada uma tem seu matiz, cada uma ataca de uma maneira, mas por meio da bola, tendo a bola. Nisso é verdade que sejamos similares. Esperamos que seja um bom espetáculo, que as pessoas vejam um bom jogo de futebol", disse o comandante argentino.

Questionado especificamente sobre o que o preocupa no time espanhol, brincou: "Que o ônibus saia do hotel". "Tentaremos fazer com que o coletivo não deixe o hotel da Espanha", sorriu. "Como não me preocuparia? É uma grande equipe que me preocupa como um todo."