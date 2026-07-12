Scaloni 'pede paz' em Argentina x Inglaterra: 'Jogo de futebol, nada mais'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina mal havia se classificado para encarar a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo após a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, e o técnico Lionel Scaloni já deixou claro o "pedido de paz" para o confronto da próxima fase.

Scaloni destacou que será "apenas um jogo de futebol". O treinador elogiou o técnico Thomas Tuchel, da Inglaterra, e reforçou que o clima deve ser apenas o de uma partida de futebol.

"É uma partida de futebol, hein?! A mensagem é que é uma partida de futebol, não busquemos outras coisas. É uma partida de futebol e vamos jogar contra uma grande seleção e que tem um grande treinador que aprecio muito. É um jogo de futebol. Ponto. Não é nada mais do que isso", disse Lionel Scaloni, em entrevista coletiva.

Argentina e Inglaterra carregam uma rivalidade histórica que envolve o futebol, mas também questões políticas. Dentro de campo, a seleção sul-americana venceu os ingleses por 2 a 0 nas quartas de final de 1986 com direito ao gol que ficou conhecido como "La Mano de Dios", marcado por Maradona -ele usou a mão para vencer o goleiro Peter Shilton.

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O gol veio quatro anos depois do ápice da tensão entre os países: a Guerra das Malvinas. Em 1982, a ditadura argentina invadiu o arquipélago sob tutela britânica no Atlântico Sul, também chamado de Ilhas Falkland, desencadeando um conflito de pouco mais de dois meses que terminou com a vitória do Reino Unido.

O século é diferente, mas a rivalidade segue aflorada pelas raízes do passado. Os argentinos cantam uma música que diz "quem não salta é inglês" enquanto pulam na arquibancada. Os europeus, por outro lado, usam o mapa e costumam exibir o local onde ficam as Malvinas como forma de provocação.

A semifinal deste ano será o sexto encontro entre Argentina e Inglaterra em Copas do Mundo. O retrospecto é melhor para os ingleses: são três vitórias dos europeus, um empate e apenas um triunfo dos argentinos no tempo regulamentar, justamente o de 1986, com "La Mano de Dios".

Argentina e Inglaterra entram em campo na próxima quarta-feira. A bola rola às 16h (de Brasília), em Atlanta. Quem vencer, jogará a final da Copa do Mundo no domingo, em Nova Jersey, no mesmo horário.