Scaloni indica mudança em treino da Argentina que sofreu atraso por chuva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treino da Argentina foi bastante afetado pelas condições climáticas em Morristown, Nova Jersey. As chuvas torrenciais com tempestade de raios que atingiram a cidade atrasaram a atividade em 45 minutos. Nos 15 minutos aos quais os jornalistas tiveram acesso, o técnico Lionel Scaloni distribuiu coletes e indicou uma mudança na equipe que enfrenta a Espanha na final da Copa do Mundo, neste domingo, no Metlife Stadium.

Scaloni distribuiu 13 coletes durante o período em que os jornalistas tiveram acesso. A novidade foi que entregou um colete a Montiel e não a Molina, o que pode indicar uma mudança na lateral direita.

Os jogadores que foram titulares na partida contra a Inglaterra também receberam os coletes, incluindo Giuliano Simone. Além deles, os meio campistas Rodrigo de Paul e Lo Celso. Antes disso,

O treino estava inicialmente marcado para às 11h30 no horário local (12h30 horário de Brasília). Mas só começou às 12h45. Enquanto isso, os jornalistas tiveram que esperar em uma área coberta dentro do centro de treinamento.

Os jornalistas sequer podiam deixar a área coberta por conta dos protocolos de segurança. A recomendação era que todos buscassem abrigos.

As condições climáticas vêm atrapalhando a rotina das duas finalistas do Mundial. A Espanha teve o treino deste sábado cancelado por conta do mau tempo.

Na coletiva de imprensa antes do jogo, o técnico Lionel Scaloni já havia reclamado do horário do treinamento na sexta-feira após atraso do voo também em função do clima. A Argentina enfrenta a Espanha na final da Copa do Mundo às 16h (horário de Brasília).