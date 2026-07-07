Scaloni exalta reação de Messi após pênalti perdido

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Lionel Scaloni afirmou que a virada da Argentina sobre o Egito por 3 a 2, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, está entre os momentos mais marcantes desde que assumiu a seleção. Depois de ver a equipe transformar uma desvantagem de dois gols em um 3 a 2 a favor nos 13 minutos finais, o treinador disse que partidas como a desta terça-feira (7) são a razão de ter escolhido seguir carreira à beira do gramado.

"Sou treinador por causa de dias como hoje. Quando parei de jogar, queria voltar a viver emoções como essa. Sofro no banco como todo mundo, mas as emoções que um jogo de futebol desperta, especialmente para nós, argentinos, são incomparáveis. O que aconteceu hoje, sem exagerar porque não foi uma final, é comparável a muitos dos grandes momentos que vivemos com esta seleção."

A Argentina esteve perto da eliminação durante boa parte do segundo tempo. Yasser Ibrahim abriu o placar aos 15 minutos, Mostafa Zico ampliou aos 67 e colocou os egípcios próximos das quartas de final. A seleção argentina tinha desperdiçado um pênalti com Lionel Messi no primeiro tempo antes de iniciar a reação. Cristian Romero diminuiu aos 79 minutos, Messi empatou aos 83 e Enzo Fernández marcou o gol da classificação nos acréscimos.

Apesar da desvantagem no placar, Scaloni disse que nunca teve a sensação de que sua equipe havia perdido o controle da partida.

"Para mim, o jogo sempre foi da Argentina. Tivemos muitas chances. O Egito é um grande time e teve duas ou três escapadas, mas nós, além do pênalti, criamos três ou quatro oportunidades muito claras. O mais difícil foi responder quando a bola não entrava, quando veio o 2 a 0 e eles passaram a defender com tranquilidade. Na parada para hidratação, a única mensagem foi continuar, continuar e continuar. Enquanto o jogo não acabasse, não daríamos nenhuma bola por perdida."

O treinador afirmou que a reação foi construída menos por ajustes táticos do que pela postura da equipe diante da adversidade.

"Se tivéssemos perdido, eu preferiria perder assim. Há maneiras e maneiras de perder, mas este time sempre mostra a cara. A tática e a estratégia são importantes, mas, sem a personalidade que mostramos hoje, já teríamos sido eliminados muitas outras vezes."

Scaloni também usou Messi como exemplo para os jogadores mais jovens do elenco. Segundo ele, a maneira como o capitão reagiu ao pênalti desperdiçado representa o espírito da equipe.

"Falei para os mais jovens olharem para o Leo. Não apenas por esta Copa, mas pelo futuro deles. Eles veem coisas que parecem impossíveis. Ele poderia ter perdido o pênalti e parado por ali. Poderia ter reclamado da arbitragem e pronto. Mas pediu a bola de novo, tentou outra vez. Isso me arrepia. Não só por ele, porque os companheiros o sustentaram de uma maneira incrível. Isso faz parte do que é este grupo."

Para o treinador, a classificação deixa uma marca que vai além do resultado e ajuda a definir a identidade da seleção argentina.

"Mais do que o que possa acontecer daqui para frente, este é um jogo que marca um caminho. Quando eu dizia que a Argentina era isso, talvez quem não seja argentino não entendesse. Mas nós entendemos. Quando tudo vai bem e, principalmente, quando tudo fica difícil, este grupo entrega tudo o que tem."

A Argentina enfrentará o vencedor de Suíça x Colômbia, que jogam nesta tarde, nas quartas de final.