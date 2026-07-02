Scaloni diz que partida contra Cabo Verde não será fácil e coloca Brasil entre os favoritos

MIAMI GARDENS, FLÓRIDA (FOLHAPRESS) - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou que Cabo Verde fez por merecer seu lugar na fase de mata-mata da Copa do Mundo e que espera por um duelo difícil contra a equipe africana.

A atual campeã mundial Argentina e a debutante Cabo Verde medem forças nesta sexta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, valendo uma vaga nas oitavas de final.

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"[A equipe de Cabo Verde] também ainda não perdeu [teve três empates na fase de grupos], inclusive algumas partidas até merecia ganhar. Contra Espanha e Uruguai eles sofreram mais, mas se defenderam bem", afirmou o treinador argentino durante entrevista nesta quinta-feira (2) no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

"Não nos surpreende, sinceramente", respondeu Scaloni sobre o time estreante em Copas ter ficado com a segunda vaga de seu grupo, deixando para trás o Uruguai. "Temos que respeitá-los e vamos fazer isso. Sabemos que não vai ser fácil. Essa é a realidade."

Quem passar pega no dia 7 de julho o vencedor do jogo entre Austrália e Egito, que acontece também nesta sexta, às 15h, no AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas.

Questionado sobre as seleções de melhor desempenho em sua avaliação até aqui no torneio, Scaloni disse que França e Argentina "estão jogando muito bem".

Ele ainda emendou na sequência as seleções do México, da Colômbia, da Inglaterra, de Portugal e da Espanha entre as que têm se destacado e têm potencial de avançar na competição.