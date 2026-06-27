Scaloni confirma Messi no banco contra a Jordânia

ARLINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou que o craque Lionel Messi será preservado e iniciará no banco de reservas o duelo contra a Jordânia neste sábado (27), pela última rodada da fase de grupos.

Com a atual campeã já classificada à fase de mata-mata, a tendência é que, além do camisa 10, uma série de outros nomes titulares seja poupado para o duelo no AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas, a partir das 23h (de Brasília).

"O sonho do treinador é que o time jogue da mesma forma, independentemente de quem começar a partida e é isso que vamos tentar", afirmou Scaloni em entrevista na noite desta sexta-feira (26) no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, da NFL.

"Vamos mudar os nomes, mas manter o estilo", acrescentou o treinador, sem revelar quais outras mudanças pretende realizar.

No cargo desde meados de 2018, o jovem treinador de 48 anos implementou uma forma de atuar da Argentina que ficou conhecida pela pressão sem a bola e pelo domínio do espaço no meio de campo, com Messi -como não poderia deixar de ser- como o fator de desequilíbrio.

Scaloni acrescentou que, mesmo com a Argentina já garantida na próxima fase, acredita que os jogadores que receberão a oportunidade entrarão motivados para mostrar serviço com a camisa alviceleste.

"Se você está usando a camisa da seleção, não importa se vale pontos ou não. Você tenta fazer o melhor para ganhar."

O treinador disse também que, embora a Jordânia já esteja desclassificada, espera por um duelo difícil neste sábado. Ele assinalou que os jordanianos fizeram partidas equilibradas tanto contra a Áustria quanto contra a Argélia.

"Vamos tentar ter a posse de bola e defender bem os contra-ataques do adversário", afirmou o técnico argentino.