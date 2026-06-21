Samba, churrasco e correria: como é seguir o Brasil com organizada na Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira ganhou seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2026 na última sexta-feira (19) por 3 a 0 contra o Haiti. Com maioria no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, os brasileiros marcaram presença. Na bagagem de Cássio Alves, o Tricolor na Mochila, o UOL mostra como é seguir o Brasil junto a uma torcida organizada.
A torcida brasileira chegou na Filadélfia após acompanhar o empate por 1 a 1 na estreia contra Marrocos, em Nova Tork/Nova Jersey. Os brasileiros fizeram o trajeto de ônibus e a viagem foi marcada por muito samba.
Às vésperas do confronto contra o Haiti, a música seguiu e também foi acompanhada de um tradicional churrasco brasileiro.
No dia de jogo, a Torcida Canarinho, uma das organizadas que seguem o Brasil, se reuniu com demais torcedores na frente do Museu de Arte da Filadélfia. A escadaria do lugar é um ponto turístico da cidade, conhecida por compor o cenário do filme Rocky.
A torcida brasileira tomou conta do lugar e cantou músicas como: "É guerra, Copa do Mundo é guerra". Na sequência, antes da bola rolar, muitos torcedores já palpitavam o placar da rodada com otimismo.
Nas arquibancadas, e com bandeirões do Brasil, o estádio da Filadélfia deu lotação máxima com um público de 63.324 mil torcedores. Dentro de campo, o Brasil fez 3 a 0 com gols de Matheus Cunha (2x) e Vini Jr.
Após o final do jogo, a torcida brasileira já se encaminhou para o aeroporto. A próxima missão é na cidade de Miami, em confronto decisivo contra a Escócia, pela 3ª rodada da fase de grupos. O jogo pode valer a liderança do grupo e vai definir todo o caminho da seleção na fase eliminatória da Copa.