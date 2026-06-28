Salah tem lesão confirmada e vira dúvida para o Egito no mata-mata da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mohamed Salah teve uma lesão muscular na coxa confirmada e virou dúvida na seleção do Egito para o mata-mata da Copa do Mundo.

Salah teve uma distensão muscular na coxa. O jogador foi substituído durante o segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Irã e passou por exames para confirmar o problema.

A Associação Egípcia de Futebol não divulgou o tempo de recuperação e fez mistério quanto à presença dele na partida contra a Austrália. O duelo pelo mata-mata da Copa será realizado na próxima sext-feira, às 15h (de Brasília), em Dallas.

O técnico Hossam Hassan havia adotado tom positivo sobre a presença de Salah contra a Austrália. O treinador comentou o incômodo sentido pelo atacante logo após o empate com o Irã.

"Salah pediu para ser substituído. Uma vez que ele sentiu alguma coisa, isso significa que há alguma coisa. Esperamos que não seja nada demais [...] Falei com Salah, e ele disse que estará ok [para o próximo jogo], que não é nada grave. Ainda vamos ver com os médicos, mas acho que ele estará de volta, disse que está ok", disse Hossam Hassan, técnico do Egito.

Capitão da seleção, Salah foi titular nos três jogos do Egito nesta Copa do Mundo até aqui. Ele marcou um gol e deu duas assistências nesta edição do Mundial.

O Departamento Médico do Egito ainda tem outros dois problemas. O lateral Ahmed Fathouh teve uma ruptura muscular na coxa e não deve ter condições de enfrentar a Austrália. O zagueiro Abdel Monem faz tratamento por causa de uma lesão no tornozelo.

A seleção do Egito joga o mata-mata da Copa pela primeira vez desde a criação da fase de grupos. Em 1990 e 2018, a equipe caiu na primeira fase. Por outro lado, em 1934, os africanos até disputaram um jogo de mata-mata, mas ainda não havia o sistema de grupos.