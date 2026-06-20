Saibari, de Marrocos, marca gol mais rápido da Copa 2026, mas fica longe do recorde histórico
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao abrir o placar na partida entre Marrocos e Escócia nesta sexta-feira (19), o atacante marroquino Ismael Saibari marcou o gol mais rápido da Copa do Mundo dos EUA, México e Canadá até aqui.
O tento foi anotado a 1 minuto e 9 segundos, superando o então gol mais rápido do torneio, marcado por Michal Sadílek, da República Tcheca, contra a África do Sul na quinta-feira (18), aos 5 minutos e 9 segundos.
O gol, contudo, está fora da lista dos dez mais rápidos da história da competição. O recorde pertence ao atacante Hakan Sukur, da Turquia, que balançou as redes contra a Coreia do Sul em uma partida que valia o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2002.
A seleção turca venceu o confronto contra os anfitriões por 3 a 2 e conquistou a terceira colocação do torneio. Confira abaixo os dez gols mais rápidos da história da competição.
1. Hakan Sukur - 2002 - Coreia do Sul 2 x 3 Turquia - 11 segundos
2. Vaclav Masek - 1962 - México 3 x 1 Tchecoslováquia - 15 segundos
3. Ernest Lehner - 1934 - Alemanha 3 x 2 Áustria - 25 segundos
4. Bryan Robson - 1982 - Inglaterra 3 x 1 França - 28 segundos
5. Clint Dempsey - 2014 - Gana 1 x 2 EUA - 30 segundos
6. Bernard Lacombe - 1978 - Itália 2 x 1 França - 31 segundos
7. Arne Nyberg - 1938 - Hungria 5 x 1 Suécia - 35 segundos
8. Emile Veinante - 1938 - França 3 x 1 Bélgica - 35 segundos
9. Florian Albert - 1962 - Hungria 6 x 1 Bulgária - 50 segundos
10. Adalbert Desu - 1930 - Romênia 3 x 1 Peru - 50 segundos
Com o gol, Saibari marcou seu segundo tento no torneio. O atacante também balançou as redes contra o Brasil na estreia da seleção marroquina. A partida terminou empatada em 1 a 1 após Vinicius Junior igualar o placar.