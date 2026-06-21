Saiba quais são as seleções que já estão eliminadas da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar da fartura de vagas na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, com oito terceiros colocados se classificando, algumas seleções já podem comprar a passagem de volta após apenas duas rodadas.

Isso porque o novo critério, que prioriza o confronto direto no lugar de saldo de gols, tirou as chances de equipes que poderiam brigar pela terceira vaga. Confira quem já está eliminado.

Haiti (Grupo C)

Derrotada pelo Brasil por 3 a 0 na segunda rodada do Grupo C, a seleção haitiana já não tem chances de classificação, nem como terceiro lugar. Mesmo que vença Marrocos, chegaria aos mesmos 3 pontos que a Escócia já tem (e os escoceses ganharam o confronto direto contra os haitianos por 1 a 0).

Turquia (Grupo D)

Com uma artilharia nada cirúrgica (60 finalizações e 0 gols), a seleção de Arda Guler chega à terceira rodada com duas derrotas e um confronto contra o líder, EUA. Se ganharem, os turcos ficarão com 3 pontos (pontuação já alcançada por Paraguai e Austrália, seleções que derrotaram a Turquia no confronto direto).

Tunísia (Grupo F)

O Brasil vai encarar alguém do Grupo F, e já sabemos que não será a Tunísia. Goleada por Suécia (5 a 1) e Japão (4 a 0), a seleção africana não poderia mais passar os suecos na tabela, mesmo que vençam a Holanda por 18 a 0. De novo, vale o confronto direto.