Saiba por que Mbappé tocou flauta ao comemorar gol contra Senegal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comemoração do atacante Kylian Mbappé ao marcar o primeiro gol da França na Copa do Mundo 2026 chamou a atenção de torcedores e da imprensa mundial nesta terça-feira (16).

Após abrir o placar, o atacante do Real Madrid correu para a beira do campo e simulou tocar uma flauta transversal, diante dos torcedores no estádio de em Nova Jersey.

O gesto de comemoração foi sugerido pelo apresentador britânico James Corden, da Fox Sports, durante entrevista com Mbappé.

No último sábado (13), a emissora publicou um vídeo em que o atacante francês conta a Corden que aprendeu a tocar o instrumento de sopro ainda pequeno.

"Meus pais queriam que eu explorasse muitas coisas e mantivesse minha mente aberta", conta Mbappé. "Tentei tocar por um ou dois anos e foi divertido."

Na sequência, o apresentador estica o braço e entrega uma flauta transversal para o francês. Depois de algumas tentativas, Corden sugere uma nova comemoração. Ao que Mbappé responde: "Contra Senegal, se eu marcar".

A França bateu Senegal por 3 a 1, nesta terça, com dois gols de Mbappé. Com isso, ele ultrapassou Messi e chegou a 14 tentos em Copas.

O próximo jogo dos franceses será na segunda-feira (22), às 18h, contra o Iraque. Já o Senegal enfrenta a seleção norueguesa, no mesmo dia, às 21h, pelo grupo I da Copa.