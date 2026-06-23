Saiba por que a Inglaterra não compete como Reino Unido na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra disputa a Copa do Mundo com seleção própria, e não como Reino Unido, por uma combinação de história do futebol e regras de representação internacional.

Reino Unido e Grã-Bretanha não são a mesma coisa, e isso ajuda a explicar a confusão. O Reino Unido é um país formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, enquanto a Grã-Bretanha é a ilha onde ficam Inglaterra, Escócia e País de Gales.

As seleções britânicas já existiam antes mesmo de a Fifa (Federação Internacional de Futebol) ser criada. No século 19, Inglaterra e Escócia já eram potências e rivais no esporte, e cada nação manteve seu próprio time ao longo do tempo.

A tradição de seleções separadas foi mantida, e por isso Inglaterra não vira 'Reino Unido' em Copas. A decisão de preservar os times distintos foi atribuída à rainha Elizabeth 2ª, mantendo a forma como Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte se organizam no futebol.

Nas Olimpíadas, a regra muda: atletas competem como Grã-Bretanha (GBR), o chamado Time GB. A justificativa citada é de etiqueta, reunindo sob uma bandeira olímpica atletas de territórios ligados à coroa britânica.

O Time GB pode incluir atletas de lugares que não ficam na Grã-Bretanha, como a Irlanda do Norte. Também entram territórios associados à coroa e à delegação olímpica, como Ilhas de Man e Canal, e até territórios ultramarinos, como Ilhas Malvinas e Gibraltar, sob responsabilidade da BOA (Associação Olímpica Britânica).

O QUE ISSO MUDA PARA ATLETAS E TORCEDORES

Norte-irlandeses podem escolher a cidadania e isso afeta a representação esportiva. Pelo Acordo de Belfast, assinado em 1998 após décadas de conflito, eles podem optar por cidadania britânica ou irlandesa, o que abre caminho para competir no futebol por equipes diferentes.

A própria delegação olímpica reconhece que o nome não encaixa perfeitamente em mapas e política. A BOA afirma que 'nem Grã-Bretanha e nem Reino Unido' definem com exatidão o Time GB, reconhecido desde 1896 pelo Comitê Olímpico.

INGLATERRA CHEGA EMBALADA NO TORNEIO

Inglaterra começou bem a Copa ao vencer a Croácia por 4 a 2 na estreia. O ataque funcionou, mas a defesa levou dois gols e virou ponto de atenção para o técnico Thomas Tuchel.

A seleção está no Grupo L, com Croácia, Gana e Panamá, e já mira a liderança. Inglaterra e Gana venceram na primeira rodada, e o confronto direto entre as duas pode encaminhar a vaga no mata-mata.

Com o status de uma das favoritas ao título, a Inglaterra tenta transformar o bom início em campanha consistente. A expectativa é manter o poder ofensivo e corrigir os problemas defensivos para a sequência do torneio.