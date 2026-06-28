Saiba como a Fifa define o 'time da casa' se as seleções estão fora de seus países

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil encara o Japão, nesta segunda (29), em Houston, como o mandante no jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Mas, afinal, como a Fifa define quem será o "time da casa" em uma partida de um campeonato onde a grande maioria das seleções não joga em seu país?

Para saber quem é o mandante de uma partida de futebol organizada pela Fifa basta olhar para o placar. A equipe alinhada mais à esquerda é considerada a "dona da casa".

Os mandantes da fase de grupos são definidos no próprio sorteio da Copa, feito pela Fifa, e há uma regra que vem já há alguns anos: o cabeça de chave e o quarto time sorteado de cada grupo fazem dois jogos como "donos da casa". O segundo e o terceiro realizam apenas um.

Isso acontece até mesmo com os países-sede. Estados Unidos, México e Canadá fizeram dois jogos como mandantes "literais" nesta Copa e um como visitantes, ainda que jogassem em suas casas.

As seleções que avançam na liderança de cada chave são mandantes no primeiro jogo do mata-mata. Nesta Copa, há confrontos entre segundos colocados por causa do aumento de participantes, e o mando dessas partidas já é pré-definido pela Fifa antes mesmo do Mundial.

Os próprios países-sede podem acabar jogando como visitantes no mata-mata. É o caso do Canadá, que passou em segundo no Grupo B e vai enfrentar a África do Sul, hoje, como "equipe de fora". O jogo será realizado nos Estados Unidos.

Na sequência do mata-mata, a ordem dos confrontos define quem é o mandante. Por exemplo: o vencedor do playoff 1 vai encarar o vencedor do playoff dois como "dono da casa", visto que estava no jogo acima do rival no chaveamento original da Fifa. O mesmo acontece com o 3 e o 4, o 5 e o 6 e assim por diante.

A Fifa é quem define os uniformes para os jogos, mas prioriza a equipe mandante caso as cores sejam parecidas. Foi o caso de Escócia x Brasil, por exemplo, onde a seleção escocesa foi mandante e, por usar shorts e meiões azuis, fez o Brasil atuar com bermudas e meias brancas.

A efeito de ordem nos jogos, o mando de campo define qual hino nacional será executado primeiro nas partidas, sempre priorizando o da equipe mandante.