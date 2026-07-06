Ronaldo desmente que tenha criticado Ancelotti e Vini Jr.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo Fenômeno desmentiu frases atribuídas a ele criticando Carlos Ancelotti e Vini Jr. após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Trechos de uma suposta entrevista dada pelo pentacampeão do mundo circulam nas redes sociais, mas Ronaldo negou que tenha dado as declarações.

"Oi, pessoal! Apenas para esclarecer que ontem, após o jogo do Brasil, não dei nenhuma entrevista nem conversei com veículo algum. Qualquer declaração circulando na imprensa não passa de fake news", escreveu Ronaldo em seu perfil oficial no X.

Nos trechos que circulam na web, Ronaldo teria reclamado de muitas decisões de Ancelotti. Sobretudo João Pedro não ter sido convocado e o técnico não ter escalado Endrick de titular.

Ronaldo também teria detonado Vini Jr na suposta entrevista. De acordo com a fake news, o pentacampeão do mundo teria dito que Vini não se impôs na Copa assim como faz no futebol de clubes.