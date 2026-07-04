Ronaldinho Gaúcho será anfitrião de festa em boate de NY após jogo do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRES) - O resultado do jogo eliminatório entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo às 17h, parece pouco importar.

Seja para comemorar a vitória ou chorar as mágoas pela derrota, Ronaldinho Gaúcho tem sua presença anunciada em uma das mais badaladas boates de Nova York para comandando um "after" que, obviamente, não tem hora para acabar.

O ex-jogador será o anfitrião de uma festa no Marquee, um dos principais clubes noturnos de Manhattan, com ingressos que podem chegar a R$ 30 mil (US$ 5,5 mil).

Este é o valor cobrado para um setor exclusivo com livre acesso para todas as outras áreas, na parte mais nobre da casa. Taxas de R$ 3 mil (US$ 500) estão incluídas.

É possível ir ao evento pagando muito menos, cerca de R$ 200 (US$ 40), mas o link disponibilizado na página da boate não deixa claro se ainda há ingressos deste preço à venda. Para as áreas VIP, há várias opções.

Mais de 13 mil comentários foram feitos no post que anuncia a festa, com a participação de muitos brasileiros. "Por algum motivo o algoritmo me selecionou. Obrigado por confiar no meu potencial", brincou um deles. O emoji de foguinho aparece com frequência na publicação.